Мутко: Крэйвен в высказываниях об организации Паралимпиады-2014 противоречит себе

В интервью ТАСС Крэйвен выразил мнение, что ситуация с допинг-скандалами повлияла на имидж Паралимпиады, особенно в плане работы лаборатории, в связи с чем он задался вопросом, являются ли Игры в России лучшими.

«Мы ведем добросовестное взаимодействие с международными спортивными организациями — честное и открытое, — сказал Мутко. — Но то, что мы порой видим и читаем, — это попытка дискредитации спорта, она продолжается. Я прочитал высказывания Крэйвена, хотя даже неудобно читать такие вещи. Сначала он говорит, что Паралимпиада в России была одной из лучших, теперь говорит про имидж в связи с некачественной работой лаборатории».