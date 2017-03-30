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https://sport.mail.ru/news/olympics/29257531/
30 марта 2017, 15:12 | Олимпизм | ТАСС

Мутко: Крэйвен в высказываниях об организации Паралимпиады-2014 противоречит себе

МОСКВА, 30 марта. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Президент Международного паралимпийского комитета (МПК) Филип Крэйвен, говоря о некачественной работе антидопинговой лаборатории в Сочи, противоречит сам себе, ведь ранее он назвал Паралимпиаду-2014 в России одной из лучших в плане организации. Об этом ТАСС заявил вице- премьер РФ Виталий Мутко.

В интервью ТАСС Крэйвен выразил мнение, что ситуация с допинг-скандалами повлияла на имидж Паралимпиады, особенно в плане работы лаборатории, в связи с чем он задался вопросом, являются ли Игры в России лучшими.

«Мы ведем добросовестное взаимодействие с международными спортивными организациями — честное и открытое, — сказал Мутко. — Но то, что мы порой видим и читаем, — это попытка дискредитации спорта, она продолжается. Я прочитал высказывания Крэйвена, хотя даже неудобно читать такие вещи. Сначала он говорит, что Паралимпиада в России была одной из лучших, теперь говорит про имидж в связи с некачественной работой лаборатории».

«Во-первых, доказательств того, что она (лаборатория) во время Паралимпиады работала некачественно, нет. Во- вторых, все благодарности за ее работы не отозваны. Наконец, не надо рассчитывать на обывателя — за работу лабораторий не отвечают государственные органы, за это отвечает Международный олимпийский комитет, Всемирное антидопинговое агентство, а в данном случае и Международный паралимпийский комитет», — подчеркнул вице-премьер.
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