Мутко: Крэйвен в высказываниях об организации Паралимпиады-2014 противоречит себе
МОСКВА, 30 марта. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Президент Международного паралимпийского комитета (МПК) Филип Крэйвен, говоря о некачественной работе антидопинговой лаборатории в Сочи, противоречит сам себе, ведь ранее он назвал Паралимпиаду-2014 в России одной из лучших в плане организации. Об этом ТАСС заявил вице- премьер РФ Виталий Мутко.
В интервью ТАСС Крэйвен выразил мнение, что ситуация с
«Мы ведем добросовестное взаимодействие с международными спортивными организациями — честное и открытое, — сказал Мутко. — Но то, что мы порой видим и читаем, — это попытка дискредитации спорта, она продолжается. Я прочитал высказывания Крэйвена, хотя даже неудобно читать такие вещи. Сначала он говорит, что Паралимпиада в России была одной из лучших, теперь говорит про имидж в связи с некачественной работой лаборатории».
«Во-первых, доказательств того, что она (лаборатория) во время Паралимпиады работала некачественно, нет. Во- вторых, все благодарности за ее работы не отозваны. Наконец, не надо рассчитывать на обывателя — за работу лабораторий не отвечают государственные органы, за это отвечает Международный олимпийский комитет, Всемирное антидопинговое агентство, а в данном случае и Международный паралимпийский комитет», — подчеркнул
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