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30 марта 2017, 13:46 | Олимпизм | УНИАН

Глава Европейских олимпийских комитетов Косьянчич посетил НОК Украины

По приглашению президента Национального олимпийского комитета Сергея Бубки в столицу Украины прибыл исполняющий обязанности президента Европейских Олимпийских Комитетов Янез Косьянчич, сообщает пресс-служба НОК Украины.

Глава <span class=error>ЕОК</span> получил подробную информацию и высоко оценил деятельность Национального олимпийского комитета Украины. Увеличить
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Руководитель европейского олимпизма посетил Олимпийский дом, где ознакомился с условиями работы НОК Украины пообщался с представителями департаментов и отделов Олимпийского комитета Украины, среди которых, в частности, и многочисленные медалисты Олимпийских игр.

Глава ЕОК получил подробную информацию и высоко оценил деятельность Национального олимпийского комитета Украины, программы и проекты, которые реализуется в нашей стране.

Отметим, что в рамках визита Янеза Косьянчича в Украину запланировано его участие в церемонии «Герои спортивного года», который состоится завтра на НСК «Олимпийский», а также встречи с Министром молодежи и спорта Игорем Ждановым, посещение центра Олимпийских исследований и ознакомление с работой Олимпийской академии Украины, возглавляемой Марией Булатовой.

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