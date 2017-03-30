Уйба: WADA нарушает свои же правила в отношении допинга
АРХАНГЕЛЬСК, 30 марта. /ТАСС/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не соблюдает свои же правила в отношении допинга и ведет двойную игру. Такое мнение высказал ТАСС руководитель Федерального
медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Уйба в кулуарах Международного арктического форума «Арктика — территория диалога» в Архангельске.
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Глава ФМБА отметил, что сборная России по тяжелой атлетике, недопущенная к Олимпиаде в
8 июля 2016 года независимая комиссия WADA во главе с Ричардом Маклареном представила доклад об итогах расследования обвинений в допинговых махинациях на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. На его основе исполком WADA рекомендовал МОК, Международному паралимпийскому комитету (МПК) и всем международным спортивным федерациям отстранить российских спортсменов от участия в своих соревнованиях. В результате сборная России была представлена на ОИ-2016 в усеченном составе.
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