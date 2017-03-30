Уйба: WADA нарушает свои же правила в отношении допинга

«Вы же видите, что происходит: вскрыли какие-то хакеры базу WADA, и оказалось, что половина американской сборной сидит не просто на допинге, а на наркотиках и гормонах. Это просто наглое использование своих возможностей. То есть, мы пишем правила и мы их нарушаем, как хотим, так и делаем. Это разве спорт? Конечно, это неравные условия, неравные права», — сказал Уйба.

Глава ФМБА отметил, что сборная России по тяжелой атлетике, недопущенная к Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году, показала на домашнем турнире хорошие результаты. «По результатам параллельных (с Играми) соревнований, которые мы проводили в России, наши спортсмены дали фору тем, кто победил (на Олимпийских играх) и занял призовые места в тяжелой атлетике, например. Мы превзошли их результаты на много-много килограмм, и понятно, что это были бы наши первые места», — подчеркнул Уйба.

8 июля 2016 года независимая комиссия WADA во главе с Ричардом Маклареном представила доклад об итогах расследования обвинений в допинговых махинациях на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. На его основе исполком WADA рекомендовал МОК, Международному паралимпийскому комитету (МПК) и всем международным спортивным федерациям отстранить российских спортсменов от участия в своих соревнованиях. В результате сборная России была представлена на ОИ-2016 в усеченном составе.