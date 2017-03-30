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https://sport.mail.ru/news/olympics/29255261/
30 марта 2017, 12:58 | Олимпизм | ТАСС

Уйба: WADA нарушает свои же правила в отношении допинга

АРХАНГЕЛЬСК, 30 марта. /ТАСС/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не соблюдает свои же правила в отношении допинга и ведет двойную игру. Такое мнение высказал ТАСС руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Уйба в кулуарах Международного арктического форума «Арктика — территория диалога» в Архангельске.

Глава ФМБА отметил что сборная России по тяжелой атлетике недопущенная к Олимпиаде в <nobr>Рио-де-Жанейро</nobr> в 2016 году показала на домашнем турнире хорошие результаты. Увеличить
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«Вы же видите, что происходит: вскрыли какие-то хакеры базу WADA, и оказалось, что половина американской сборной сидит не просто на допинге, а на наркотиках и гормонах. Это просто наглое использование своих возможностей. То есть, мы пишем правила и мы их нарушаем, как хотим, так и делаем. Это разве спорт? Конечно, это неравные условия, неравные права», — сказал Уйба.

Глава ФМБА отметил, что сборная России по тяжелой атлетике, недопущенная к Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году, показала на домашнем турнире хорошие результаты. «По результатам параллельных (с Играми) соревнований, которые мы проводили в России, наши спортсмены дали фору тем, кто победил (на Олимпийских играх) и занял призовые места в тяжелой атлетике, например. Мы превзошли их результаты на много-много килограмм, и понятно, что это были бы наши первые места», — подчеркнул Уйба.

8 июля 2016 года независимая комиссия WADA во главе с Ричардом Маклареном представила доклад об итогах расследования обвинений в допинговых махинациях на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. На его основе исполком WADA рекомендовал МОК, Международному паралимпийскому комитету (МПК) и всем международным спортивным федерациям отстранить российских спортсменов от участия в своих соревнованиях. В результате сборная России была представлена на ОИ-2016 в усеченном составе.
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ФМБА представит WADA доказательства, что мельдоний год не выводится из организма

АРХАНГЕЛЬСК, 30 мар — РИА Новости. Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) намерено представить доказательства во Всемирное антидопинговое агентство (WADA), что мельдоний год не выводится из организма человека, что станет основанием для исключения препарата из списка запрещённых, заявил РИА Новости глава ФМБА Владимир Уйба.
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