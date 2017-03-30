ФМБА представит WADA доказательства, что мельдоний год не выводится из организма

«Доказали уже, что три месяца было ошибка, что полгода есть. Дальше мы докажем, что он (мельдоний — ред.) есть (в организме — ред.) и через год, потому что мы это понимаем. Следовательно, его нужно исключать из запрещённых и реабилитировать всех наших спортсменов, которые попали как нарушители», — сказал Уйба.

Он пояснил, что в настоящее документы с результатами исследования, которые служат доказательством того, что мельдоний не выводится из организма через полгода, уже представлены в WADA.

В применении мельдония, запрещенного WADA с 1 января 2016 года, были уличены более 10 известных российских спортсменов, включая теннисистку Марию Шарапову. При этом не до конца ясно, в какой срок препарат выводится из организма — многие спортсмены заявили, что перестали применять его задолго до того, как препарат попал в список запрещенных. WADA начало исследование, но в списке запрещенных веществ к употреблению спортсменами на 2017 год мельдоний остался.