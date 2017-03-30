ФМБА представит WADA доказательства, что мельдоний год не выводится из организма
АРХАНГЕЛЬСК, 30 мар — РИА Новости. Федеральное
медико-биологическое агентство (ФМБА) намерено представить доказательства во Всемирное антидопинговое агентство (WADA), что мельдоний год не выводится из организма человека, что станет основанием для исключения препарата из списка запрещённых, заявил РИА Новости глава ФМБА Владимир Уйба.
«Доказали уже, что три месяца было ошибка, что полгода есть. Дальше мы докажем, что он (мельдоний — ред.) есть (в организме — ред.) и через год, потому что мы это понимаем. Следовательно, его нужно исключать из запрещённых и реабилитировать всех наших спортсменов, которые попали как нарушители», — сказал Уйба.
Он пояснил, что в настоящее документы с результатами исследования, которые служат доказательством того, что мельдоний не выводится из организма через полгода, уже представлены в WADA.
В применении мельдония, запрещенного WADA с 1 января 2016 года, были уличены более 10 известных российских спортсменов, включая теннисистку Марию Шарапову. При этом не до конца ясно, в какой срок препарат выводится из организма — многие спортсмены заявили, что перестали применять его задолго до того, как препарат попал в список запрещенных. WADA начало исследование, но в списке запрещенных веществ к употреблению спортсменами на 2017 год мельдоний остался.
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