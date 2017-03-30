Крэйвен: Паралимпиада в Сочи стала лучшей в плане безбарьерной среды
МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Зимние Паралимпийские игры 2014 года в Сочи стали лучшими в плане создания безбарьерной среды для людей с ограниченными возможностями. Об этом ТАСС заявил президент Международного паралимпийского комитета (МПК) Филип Крэйвен.
«Если мы посмотрим на само мероприятие, созданную безбарьерную среду, обновленное законодательство и тот факт, что правительство России усилило внимание к теме доступной среды, то Сочи-2014 — это, безусловно, лучшие зимние Игры в этом плане. Благодаря Паралимпийским играм Сочи подал пример всей России, и остальные города стали стремиться к тому же», — сказал Крэйвен.
Глава МПК также выразил мнение, что ситуация с допинг- скандалами повлияла на имидж Игр. «Однако, что касается доклада Макларена, особенно в плане того, что происходило в лаборатории, я действительно задаюсь вопросом, являлись ли эти Игры лучшими. К сожалению, они были запятнаны в результате подобных действий», — считает Крэйвен.
Российские паралимпийцы не выступали на Играх-2016 в
Во второй части доклада Макларена, которая была презентована в декабре прошлого года, существовали упоминания о том, что
Российские спортсмены в Сочи установили новый рекорд в истории зимних Паралимпийских игр по общему количеству завоеванных наград — 80 медалей, в том числе 30 золотых. Также на счету российских паралимпийцев 28 серебряных и 22 бронзовых медали.
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