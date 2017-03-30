Крэйвен: Паралимпиада в Сочи стала лучшей в плане безбарьерной среды

«Если мы посмотрим на само мероприятие, созданную безбарьерную среду, обновленное законодательство и тот факт, что правительство России усилило внимание к теме доступной среды, то Сочи-2014 — это, безусловно, лучшие зимние Игры в этом плане. Благодаря Паралимпийским играм Сочи подал пример всей России, и остальные города стали стремиться к тому же», — сказал Крэйвен.

Глава МПК также выразил мнение, что ситуация с допинг- скандалами повлияла на имидж Игр. «Однако, что касается доклада Макларена, особенно в плане того, что происходило в лаборатории, я действительно задаюсь вопросом, являлись ли эти Игры лучшими. К сожалению, они были запятнаны в результате подобных действий», — считает Крэйвен.

Российские паралимпийцы не выступали на Играх-2016 в Рио-де-Жанейро после опубликования первого доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) под руководство Ричарда Макларена, в котором упоминались имена 35 российских спортсменов. Впоследствии к ним были добавлены имена еще 10 паралимпийцев. 15 марта в Лозанне в Спортивном арбитражном суде (КАС) прошли слушания по иску 34 российских паралимпийцев к МПК о недопуске к Играм-2016. В настоящий момент нет даты принятия решения КАС по данному вопросу.

Во второй части доклада Макларена, которая была презентована в декабре прошлого года, существовали упоминания о том, что допинг-пробы шести медалистов из России, выигравших 21 награду на зимних Паралимпийских игр 2014 года в Сочи, были фальсифицированы. Паралимпийский комитет России (ПКР) в начале марта заявил о наличии несоответствий в докладе Макларена. Как отмечали в организации, из 45 допинг-тестов только 28 принадлежат спортсменам-паралимпийцам. При этом, к 17 спортсменам- паралимпийцам уже применены санкции, а 11 проб не подтверждены.

Российские спортсмены в Сочи установили новый рекорд в истории зимних Паралимпийских игр по общему количеству завоеванных наград — 80 медалей, в том числе 30 золотых. Также на счету российских паралимпийцев 28 серебряных и 22 бронзовых медали.