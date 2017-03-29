Риди: WADA каждый день работает над восстановлением РУСАДА

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«Мы работаем каждый день для приведения РУСАДА в соответствие кодексу, — сказал Риди. — Мы должны повторно аккредитовать лаборатории, так что остается еще много работы».

В конце апреля президент РФ Владимир Путин на совещании по подготовке к Универсиаде 2019 года сказал о том, что Россия должна прислушаться к требованиям WADA.

«Я воодушевлен заявлениями президента России, который отметил, что проблема существует, и на нее нужно реагировать», — добавил Риди.

Совет учредителей WADA 18 ноября 2015 года утвердил решение о несоответствии РУСАДА кодексу международной организации. В конце января 2016 года РУСАДА, Британское антидопинговое агентство (ЮКАД) и WADA подписали соглашение о сотрудничестве, которое будет продолжаться до тех пор, пока российская организация не будет восстановлена в правах.