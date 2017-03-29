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29 марта 2017, 20:38 | Олимпизм | ТАСС

Риди: WADA каждый день работает над восстановлением РУСАДА

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) ежедневно работает над восстановлением Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом заявил глава WADA Крейг Риди, слова которого приводит агентство Франс Пресс.

Совет учредителей WADA 18 ноября 2015 года утвердил решение о несоответствии РУСАДА кодексу международной организации. Увеличить
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«Мы работаем каждый день для приведения РУСАДА в соответствие кодексу, — сказал Риди. — Мы должны повторно аккредитовать лаборатории, так что остается еще много работы».

В конце апреля президент РФ Владимир Путин на совещании по подготовке к Универсиаде 2019 года сказал о том, что Россия должна прислушаться к требованиям WADA.

«Я воодушевлен заявлениями президента России, который отметил, что проблема существует, и на нее нужно реагировать», — добавил Риди.

Совет учредителей WADA 18 ноября 2015 года утвердил решение о несоответствии РУСАДА кодексу международной организации. В конце января 2016 года РУСАДА, Британское антидопинговое агентство (ЮКАД) и WADA подписали соглашение о сотрудничестве, которое будет продолжаться до тех пор, пока российская организация не будет восстановлена в правах.
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