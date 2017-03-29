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29 марта 2017, 17:58 | Олимпизм | ТАСС

Риди: Российские атлеты должны пройти тщательную проверку на допинг для допуска к ОИ-2018

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Российские спортсмены должны пройти тщательное тестирование на допинг для участие в зимних Олимпийских играх 2018 года. Об этом сообщил глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди, которого цитирует британское издание Guardian.

«По моему мнению, россияне должны пройти тщательную предолимпийскую программу тестирования для участия в Играх-2018, — сказал Риди. — И я уверен, что Международный олимпийский комитет (МОК) поддержит это решение».

8 июля независимая комиссия WADA во главе с Ричардом Маклареном представила доклад об итогах расследования обвинений в допинговых махинациях на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. На его основе исполком WADA рекомендовал МОК, Международному паралимпийскому комитету (МПК) и всем международным спортивным федерациям отстранить российских спортсменов от участия в своих соревнованиях. В результате сборная России была представлена на ОИ-2016 в усеченном составе.

В декабре 2016 года Макларен представил в Лондоне вторую часть своего доклада о допинге в России. После этого МОК объявил о том, что все допинг-пробы с зимней Олимпиады в Сочи будут перепроверены.
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