Риди: Российские атлеты должны пройти тщательную проверку на допинг для допуска к ОИ-2018

«По моему мнению, россияне должны пройти тщательную предолимпийскую программу тестирования для участия в Играх-2018, — сказал Риди. — И я уверен, что Международный олимпийский комитет (МОК) поддержит это решение».

8 июля независимая комиссия WADA во главе с Ричардом Маклареном представила доклад об итогах расследования обвинений в допинговых махинациях на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. На его основе исполком WADA рекомендовал МОК, Международному паралимпийскому комитету (МПК) и всем международным спортивным федерациям отстранить российских спортсменов от участия в своих соревнованиях. В результате сборная России была представлена на ОИ-2016 в усеченном составе.