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https://sport.mail.ru/news/olympics/29245259/
29 марта 2017, 16:35 | Олимпизм | ТАСС

Главы МОК и WADA 3 апреля обсудят вопрос восстановления РУСАДА

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди 3 апреля проведет встречу с президентом Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом, на которой будет обсуждаться вопрос сроков восстановления в правах Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом сообщил Риди, слова которого приводит портал Inside the games.

Отвечая на вопрос, смогут ли российские спортсмены участвовать в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане при условии, что РУСАДА не будет восстановлено в правах, Риди ответил: «Одна из основных задач, которую мы должны решить — чтобы они (РУСАДА) начали соответствовать кодексу WADA настолько быстро, насколько это возможно. И это тот вопрос, который я буду обсуждать с Томасом Бахом в понедельник».

Совет учредителей WADA 18 ноября 2015 года утвердил решение комитета WADA о несоответствии РУСАДА кодексу международной организации. В конце января 2016 года РУСАДА, Британское антидопинговое агентство (ЮКАД) и WADA подписали соглашение о сотрудничестве, которое будет продолжаться до тех пор, пока российская организация не будет восстановлена в своих правах.
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