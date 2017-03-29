Главы МОК и WADA 3 апреля обсудят вопрос восстановления РУСАДА

Отвечая на вопрос, смогут ли российские спортсмены участвовать в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане при условии, что РУСАДА не будет восстановлено в правах, Риди ответил: «Одна из основных задач, которую мы должны решить — чтобы они (РУСАДА) начали соответствовать кодексу WADA настолько быстро, насколько это возможно. И это тот вопрос, который я буду обсуждать с Томасом Бахом в понедельник».

Совет учредителей WADA 18 ноября 2015 года утвердил решение комитета WADA о несоответствии РУСАДА кодексу международной организации. В конце января 2016 года РУСАДА, Британское антидопинговое агентство (ЮКАД) и WADA подписали соглашение о сотрудничестве, которое будет продолжаться до тех пор, пока российская организация не будет восстановлена в своих правах.