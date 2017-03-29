Олимпиада, которую мы не увидели. Чудо Лос-Анджелеса-1984
Лос-Анджелес снова претендует на проведение Олимпиады. «Советский спорт» вспоминает, как прошлые Игры в этом городе изменили историю.
Как Олимпийские игры, которые никто не хотел принимать, стали одними из самых успешных в истории и изменили мир.
В 1976 году летние Олимпийские игры принимал канадский Монреаль. Все было замечательно, кроме одного: после Игр город погряз в огромных долгах — по кредитам пришлось расплачиваться последующие 30 лет. Олимпиада была самой дорогостоящей (и оставалась такой до до 2008 года), убыток превзошел прибыль на 720%.
Это настолько напугало весь остальной мир, что количество претендентов на последующие Олимпийские игры резко сократилось. За право провести Олимпиаду 1980 года боролись всего два города: Москва и
Выхода нет
С выбором следующего города, принимающего Олимпиаду, было еще сложнее. Вновь было всего два кандидата:
Уже после Олимпиады-84 ее назовут настоящим чудом. Игры в
Две Олимпиады — Монреаль-1976 и Лос-Анджелес-1984 — отличные примеры того, что нужно и чего не нужно делать, чтобы организовать успешные Олимпийские игры.
Чудо по рецепту
В 1984 году решили так: незачем было строить огромное количество дорогостоящих спортивных объектов, в том числе и
Второй опорой для экономического чуда Олимпийских игр в
Третья нога, подпиравшая эту огромную машину по зарабатыванию денег — права на телетрансляции. Прибыль от их продажи оказалась рекордной и впервые стала значимой частью в общем бюджете Олимпиады. На трансляциях в
Четвертая ножка этой золотой табуретки — огромные спонсорские контракты. Международный Олимпийский комитет, благодаря организаторам из США, сумел привлечь крупные американские компании, между которыми был организован едва ли не открытый аукцион за право размещать свою рекламу во время Олимпиады. Многие контракты были заключены на несколько олимпийских циклов. Так что,
Грустный клоун
Одна из компаний, правда, едва не обанкротилась на этих Олимпийских играх. Речь сейчас идет как раз о сети ресторанов
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