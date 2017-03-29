Олимпиада, которую мы не увидели. Чудо Лос-Анджелеса-1984

Как Олимпийские игры, которые никто не хотел принимать, стали одними из самых успешных в истории и изменили мир.

В 1976 году летние Олимпийские игры принимал канадский Монреаль. Все было замечательно, кроме одного: после Игр город погряз в огромных долгах — по кредитам пришлось расплачиваться последующие 30 лет. Олимпиада была самой дорогостоящей (и оставалась такой до до 2008 года), убыток превзошел прибыль на 720%.

Это настолько напугало весь остальной мир, что количество претендентов на последующие Олимпийские игры резко сократилось. За право провести Олимпиаду 1980 года боролись всего два города: Москва и Лос-Анджелес. Благодаря сильному советскому лобби выбор был сделан в пользу столицы СССР.

Выхода нет

С выбором следующего города, принимающего Олимпиаду, было еще сложнее. Вновь было всего два кандидата: Лос-Анджелес и Нью-Йорк. Однако, по правилам Международного Олимпийского комитета, в голосовании не могут участвовать два города из одной страны. Поэтому судьба Игр-84 фактически решилась на выборах, организованных в американском Национальном олимпийским комитете. Победил Лос-Анджелес.

Уже после Олимпиады-84 ее назовут настоящим чудом. Игры в Лос-Анджелесе принесли организаторам прибыль в размере 200 миллионов долларов и стали самыми успешными за всю историю современного олимпийского движения. Но нам же интересен не итог, а рецепт — как американцам удалось самое убыточное мероприятие на планете превратить в сверхприбыльное дело?

Две Олимпиады — Монреаль-1976 и Лос-Анджелес-1984 — отличные примеры того, что нужно и чего не нужно делать, чтобы организовать успешные Олимпийские игры.

Чудо по рецепту

В 1984 году решили так: незачем было строить огромное количество дорогостоящих спортивных объектов, в том числе и какой-нибудь самый дорогой на планете стадион. Вместо этого можно было обойтись тем, что уже имелось, как это сделали в Лос-Анжелесе. В США даже умудрились провести грандиозную церемонию открытия на стадионе 1932 года, который был построен к первой Олимпиаде в «городе ангелов». Всего к Олимпиаде-84 было построено лишь два объекта. Да и те во многом возводились на деньги крупных частных корпораций — сети мини-маркетов пешей доступности и самому известному на планете фаст-фуду.

Второй опорой для экономического чуда Олимпийских игр в Лос-Анжелесе стал частный капитал. Огромное количество приготовлений были сделаны на частные средства. Владельцы спортивных арен и отелей сами занимались подготовкой своей собственности к спортивному празднику. Они же получали и часть прибыли — отличный пример симбиоза частного и государственного секторов, которым пользуются до сих пор.

Третья нога, подпиравшая эту огромную машину по зарабатыванию денег — права на телетрансляции. Прибыль от их продажи оказалась рекордной и впервые стала значимой частью в общем бюджете Олимпиады. На трансляциях в Лос-Анджелесе заработали в два раза больше, чем в Москве-80, и в четыре раза больше, чем в Монреале-76. Благодаря тому, что контракты были подписаны задолго до старта Олимпиады, организаторы могли заранее планировать свои расходы.

Четвертая ножка этой золотой табуретки — огромные спонсорские контракты. Международный Олимпийский комитет, благодаря организаторам из США, сумел привлечь крупные американские компании, между которыми был организован едва ли не открытый аукцион за право размещать свою рекламу во время Олимпиады. Многие контракты были заключены на несколько олимпийских циклов. Так что, Лос-Анджелес не только сам заработал, но и помог это сделать своим последователям.

Грустный клоун

Одна из компаний, правда, едва не обанкротилась на этих Олимпийских играх. Речь сейчас идет как раз о сети ресторанов фаст-фуда. К Олимпийским играм была приурочена специальная акция: на каждом продукте была скретч-плоска, стерев которую покупатель видел название соревнования. Если в этом соревновании американский атлет завоевывал медаль — клиент получал один из продуктов бесплатно. За золото — большой бургер, за серебро — картошку-фри, а за бронзу — стакан газировки.