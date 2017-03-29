Лос-Анжелес планирует провести самые инклюзивные Игры в истории

«Советский спорт» рассказывал о шансах города, который уже принимал Игры-1984. Издание приводит еще один убедительный аргумент: Лос-Анжелес-2024 подтвердит приверженность делу «наиболее инклюзивных Игр в истории».

Вице-председатель комитета «Los Angeles-2024» Кэндэкль Кабль заявила, что это будут «самые инклюзивные Игры в истории».

Кабль — и гонщица на колясках, и лыжница, да и вообще первая женщина, завоевавшая медали и на летних, и на зимних Паралимпийских играх. Она похвалила богатство спортивной инфраструктуры Лос-Анжелеса:

— Здесь наиболее современные стандарты доступности абсолютно любого спортивного объекта. Лос-Анжелеса привержен делу пропаганды паралимпийского спорта в Соединенных Штатах и ​​во всем мире.

Если Лос-Анжелес получит право провести Игры-2024, то реализуется идея пересечь Олимпийское и Паралимпийское движения, по сути объединить сообщества.

— Мы будем праздновать нашу общую человечность и содействовать миру и взаимопониманию через спорт, — сказала Кабль. — В Лос-Анжелесе живет более миллиона людей с нарушениями, и это будут самые инклюзивные Игры в истории. Это даст возможность адаптировать спорт к следующему поколению болельщиков и спортсменов.

Комитет «Лос-Анжелес-2024» регулярно принимает участие в крупнейшем празднике открытых улиц в США.

Праздник был придуман бывшим профессиональным скейтбордистом Синди Уайтхед и посвящен равным возможностям для женщин и девочек участвовать и получать признание в спортивных видах деятельности.