Лос-Анжелес планирует провести самые инклюзивные Игры в истории
Известный спортивный ресурс «Insidethegames» опубликовал материал о кандидатуре
Лос-Анжелеса в борьбе за право принять Олимпийские Игры-2014.
«Советский спорт» рассказывал о шансах города, который уже принимал Игры-1984. Издание приводит еще один убедительный аргумент: Лос-Анжелес-2024 подтвердит приверженность делу «наиболее инклюзивных Игр в истории».
Кабль — и гонщица на колясках, и лыжница, да и вообще первая женщина, завоевавшая медали и на летних, и на зимних Паралимпийских играх. Она похвалила богатство спортивной инфраструктуры Лос-Анжелеса:
— Здесь наиболее современные стандарты доступности абсолютно любого спортивного объекта.
Если
— Мы будем праздновать нашу общую человечность и содействовать миру и взаимопониманию через спорт, — сказала Кабль. — В
Комитет «Лос-Анжелес-2024» регулярно принимает участие в крупнейшем празднике открытых улиц в США.
Праздник был придуман бывшим профессиональным скейтбордистом Синди Уайтхед и посвящен равным возможностям для женщин и девочек участвовать и получать признание в спортивных видах деятельности.
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