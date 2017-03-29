Глава ВАДА призвал МОК поскорее принять решение об отстранении РФ от ОИ-2018
Президент Всемирного антидопингового агентства Крэйг Риди призвал Международный олимпийский комитет как можно скорее принять решение об отстранении России от Олимпийских игр в Пхёнчхане.
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Об этом в своём «твиттере» сообщил журналист Daily Telegraph Бен Рамсби.
Также он назвал поддержку сборной России со стороны МОК в преддверии Игр в
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