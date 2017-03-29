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https://sport.mail.ru/news/olympics/29241749/
29 марта 2017, 12:50 | Олимпизм | Чемпионат.com

Глава ВАДА призвал МОК поскорее принять решение об отстранении РФ от ОИ-2018

Президент Всемирного антидопингового агентства Крэйг Риди призвал Международный олимпийский комитет как можно скорее принять решение об отстранении России от Олимпийских игр в Пхёнчхане.

Президент Всемирного антидопингового агентства <span class=error>Крэйг</span> <span class=error>Риди</span> призвал Международный олимпийский комитет как можно скорее принять решение об отстранении России от Олимпийских игр в Пхёнчхане. Увеличить
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Об этом в своём «твиттере» сообщил журналист Daily Telegraph Бен Рамсби.

Также он назвал поддержку сборной России со стороны МОК в преддверии Игр в Рио-де-Жанейро и критику в адрес ВАДА со стороны комитета по ситуации с допингом в российском спорте «не лучшим моментом для МОК».
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МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Российские спортсмены не смогут выступить под нейтральным флагом на Паралимпийских играх 2018 года без восстановления в правах Паралимпийского комитета России (ПКР). Об этом ТАСС заявил президент Международного паралимпийского комитета (МПК) Филип Крэйвен.
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