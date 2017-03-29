Глава ВАДА призвал МОК поскорее принять решение об отстранении РФ от ОИ-2018

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Об этом в своём «твиттере» сообщил журналист Daily Telegraph Бен Рамсби.



Также он назвал поддержку сборной России со стороны МОК в преддверии Игр в Рио-де-Жанейро и критику в адрес ВАДА со стороны комитета по ситуации с допингом в российском спорте «не лучшим моментом для МОК».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Wada president Sir Craig Reedie calls for IOC to decide on banning Russia from the Winter Olympics "at the earliest possible date".</p>— Ben Rumsby (@ben_rumsby) <a href="https://twitter.com/ben_rumsby/status/847012925277720576">29 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>