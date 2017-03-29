А мог бы быть и Питер! Кому отдадут Олимпиаду-2024

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В этом году станет известно место проведения очередных, вот уже 33-х по счету Олимпийских игр, которые состоятся в 2024 году. Перед ними пройдет еще одна летняя Олимпиада — в 2020 году. Принимать ее будет Токио.

На то, чтобы стать хозяином Олимпийских игр 2024 года претендует два города французский Париж и американский Лос-Анджелес. Все решится 13 сентября на 130-й сессии Международного Олимпийского комитета в столице Перу городе Лима.

Как раз в эти дни оценочная комиссия МОК посещает оба города, чтобы воочию увидеть все их достоинства, недостатки, а также перспективы развития, которые может принести Олимпиада. В июне будут опубликованы отчеты по результатам этих визитов.

Париж

Французская столица сразу же включилась в погоню за мечтой. В июне 2015 года администрация столицы моды официально проголосовала за подачу соответствующей заявки.

За спиной у Парижа уже две летние Олимпиады и очень красивая история, на которую отдельные сентиментальные члены МОК могут даже купиться. Дело в том, что последняя для Парижа Олимпиада прошла ровно за 100 лет назад до той, на которую город теперь претендует — в 1924 году.

История-то красивая, но использовать такую логику опасно. Дальше придется отдавать Олимпийские игры Амстердаму в 2028 году, Лос-Анджелесу в 2032 году и Берлину — в 2036 году. Хотя, последний из городов вряд ли с радостью будет напоминать всем события вековой давности. Москве в таком случае своей очереди и вовсе придется ждать до 2080 года. Так что «сто лет» — это красивая история и не более того — вряд ли она способна реально повлиять на исход голосования.

Если выбор падет на Париж, то этот город примет главное спортивное событие планеты в третий раз — столько же, сколько и Лондон с Афинами.

Лос-Анджелес

Написанное в предыдущем предложении о Париже касается и Лос-Анджелеса. В этом американском городе пять разноцветных колец гостили дважды — в 1932 и 1984 годах. Игры-2024 также могут стать третьими.

С Лос-Анджелесом тоже связана интересная история, хоть и не такая красивая, как с Парижем. Дело в том, что за пару месяцев до прекращения приема заявок Лос-Анджелес вообще не должен был выдвигаться на голосование. От Америки на Олимпийские игры претендовал Бостон. Именно его выбрал национальный Олимпийский комитет.

Однако, когда о решении было объявлено официально, по городу прокатилась волна народного возмущения — жители Бостона не хотели видеть у себя никакую Олимпиаду. В итоге и в Международном Олимпийском комитете разочаровались в выборе — в МОК никому не нужна Олимпиада, которую у себя не хочет видеть большинство местных жителей.

Американскому Олимпийскому комитету пришлось быстро искать замену — не отказываться же от заявки. На помощь пришел Лос-Анджелес, который идеально подходит для летней Олимпиады. Заявка была подготовлена очень быстро. Теперь оставалось только ждать.

Не последнюю роль в решении МОК может сыграть и тот факт, что Франция совсем недавно принимала Евро-2016, а последние соревнования такого масштаба в США проходили в 2002 году — зимняя Олимпиада в Солт-Лейк-Сити. С тех пор Америка на спортивной карте планеты фигурирует постольку-поскольку, а с футболом США и вовсе подставили, отдав мировое первенство 2022 года Катару.

Шансы примерно равны.

На данный момент оценивать шансы на победу какого-либо из городов сложно. МОК периодически принимает совершенно неожиданные решения. Вряд ли кто-то мог всерьез думать, что в 2014 году зимняя Олимпиада пройдет в субтропиках. Но она прошла, и прошла замечательно.

Букмекеры, правда, уже во всю принимают ставки на то, кто же примет XXXIII Олимпиаду, Париж или Лос-Анджелес. Пока небольшой перевес на стороне столицы Франции — коэффициент 1,5. На том, что Олимпиаду-2024 отдадут Лос-Анджелесу можно выиграть в 2,4 раза больше первоначальной суммы ставки. Но это ничего не значит. В последнее время букмекеры ошибаются все чаще и чаще. Вспомнить хотя бы, перевес Хиллари Клинтон над Дональдом Трампом еще накануне дня голосования. И кто сейчас сидит в Белом доме?