А мог бы быть и Питер! Кому отдадут Олимпиаду-2024
На проведение XXXIII летних Олимпийских игр претендуют Париж и
Лос-Анджелес.
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В этом году станет известно место проведения очередных, вот уже 33-х по счету Олимпийских игр, которые состоятся в 2024 году. Перед ними пройдет еще одна летняя Олимпиада — в 2020 году. Принимать ее будет Токио.
На то, чтобы стать хозяином Олимпийских игр 2024 года претендует два города французский Париж и американский
Как раз в эти дни оценочная комиссия МОК посещает оба города, чтобы воочию увидеть все их достоинства, недостатки, а также перспективы развития, которые может принести Олимпиада. В июне будут опубликованы отчеты по результатам этих визитов.
Париж
Французская столица сразу же включилась в погоню за мечтой. В июне 2015 года администрация столицы моды официально проголосовала за подачу соответствующей заявки.
За спиной у Парижа уже две летние Олимпиады и очень красивая история, на которую отдельные сентиментальные члены МОК могут даже купиться. Дело в том, что последняя для Парижа Олимпиада прошла ровно за 100 лет назад до той, на которую город теперь претендует — в 1924 году.
Если выбор падет на Париж, то этот город примет главное спортивное событие планеты в третий раз — столько же, сколько и Лондон с Афинами.
Лос-Анджелес
Написанное в предыдущем предложении о Париже касается и
С
Однако, когда о решении было объявлено официально, по городу прокатилась волна народного возмущения — жители Бостона не хотели видеть у себя никакую Олимпиаду. В итоге и в Международном Олимпийском комитете разочаровались в выборе — в МОК никому не нужна Олимпиада, которую у себя не хочет видеть большинство местных жителей.
Американскому Олимпийскому комитету пришлось быстро искать замену — не отказываться же от заявки. На помощь пришел
Не последнюю роль в решении МОК может сыграть и тот факт, что Франция совсем недавно принимала Евро-2016, а последние соревнования такого масштаба в США проходили в 2002 году — зимняя Олимпиада в
Шансы примерно равны.
На данный момент оценивать шансы на победу
Букмекеры, правда, уже во всю принимают ставки на то, кто же примет XXXIII Олимпиаду, Париж или
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