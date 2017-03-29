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29 марта 2017, 9:45 | Олимпизм | ТАСС

Россияне не выступят на Паралимпиаде-2018 под нейтральным флагом без восстановления ПКР

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Российские спортсмены не смогут выступить под нейтральным флагом на Паралимпийских играх 2018 года без восстановления в правах Паралимпийского комитета России (ПКР). Об этом ТАСС заявил президент Международного паралимпийского комитета (МПК) Филип Крэйвен.

Глава Международного паралимпийского комитета Филип Крэйвен выразил надежду что членство Паралимпийского комитета России будет восстановлено как можно раньше. Увеличить
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«По правилам МПК, регламентирующим проведение Паралимпийских игр в Пхенчхане, отдельные спортсмены не могут принимать участие в соревнованиях под нейтральным флагом, если их национальный паралимпийский комитет отстранен, — сказал Крэйвен. — Мы также отмечаем недавнее высказывание министра спорта РФ Павла Колобкова, в котором он выразил несогласие с решением об участии российских спортсменов в соревнованиях под нейтральным флагом. Сейчас мы концентрируемся на оказании помощи ПКР в выполнении критериев по восстановлению членства организации. Мы надеемся, что ПКР будет восстановлен как можно раньше, и мы сможем наблюдать за выступлением российских спортсменов на международных соревнованиях, в частности на Паралимпийских играх в Пхенчхане».

МПК 7 августа 2016 года приостановил членство ПКР по итогам расследования данных из доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) под руководством Ричарда Макларена. В ноябре МПК обнародовал список критериев для восстановления членства ПКР.

В конце января МПК отказал ПКР в просьбе разрешить российским спортсменам участвовать в квалификации Паралимпийских игр 2018 года. В настоящий момент лишь российские керлингисты могут участвовать в отборочных соревнованиях к Играм-2018.

Зимние Паралимпийские игры пройдут в Пхенчхане с 9 по 18 марта 2018 года.
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Международный паралимпийский комитет не опубликует имена россиян из доклада Макларена

Международный паралимпийский комитет не опубликует имена россиян из доклада Макларена

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Международный паралимпийский комитет (МПК) не планирует обнародовать список российских спортсменов, имена которых были упомянуты в докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) под руководством Ричарда Макларена. Об этом ТАСС сообщил президент МПК сэр Филип Крэйвен.
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