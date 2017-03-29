Россияне не выступят на Паралимпиаде-2018 под нейтральным флагом без восстановления ПКР

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«По правилам МПК, регламентирующим проведение Паралимпийских игр в Пхенчхане, отдельные спортсмены не могут принимать участие в соревнованиях под нейтральным флагом, если их национальный паралимпийский комитет отстранен, — сказал Крэйвен. — Мы также отмечаем недавнее высказывание министра спорта РФ Павла Колобкова, в котором он выразил несогласие с решением об участии российских спортсменов в соревнованиях под нейтральным флагом. Сейчас мы концентрируемся на оказании помощи ПКР в выполнении критериев по восстановлению членства организации. Мы надеемся, что ПКР будет восстановлен как можно раньше, и мы сможем наблюдать за выступлением российских спортсменов на международных соревнованиях, в частности на Паралимпийских играх в Пхенчхане».

МПК 7 августа 2016 года приостановил членство ПКР по итогам расследования данных из доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) под руководством Ричарда Макларена. В ноябре МПК обнародовал список критериев для восстановления членства ПКР.

В конце января МПК отказал ПКР в просьбе разрешить российским спортсменам участвовать в квалификации Паралимпийских игр 2018 года. В настоящий момент лишь российские керлингисты могут участвовать в отборочных соревнованиях к Играм-2018.

Зимние Паралимпийские игры пройдут в Пхенчхане с 9 по 18 марта 2018 года.