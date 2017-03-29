Международный паралимпийский комитет не опубликует имена россиян из доклада Макларена
МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Международный паралимпийский комитет (МПК) не планирует обнародовать список российских спортсменов, имена которых были упомянуты в докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) под руководством Ричарда Макларена. Об этом ТАСС сообщил президент МПК сэр Филип Крэйвен.
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«В связи с продолжением расследования по данной теме и строгой конфиденциальностью мы не будем раскрывать имена и количество российских спортсменов, которые находятся под подозрением в докладе Макларена», — сказал Крэйвен.
Паралимпийский комитет России (ПКР) в начале марта заявил о наличии несоответствий в докладе Макларена и сообщил, что после публикации доклада ПКР был проинформирован о 10 новых случаях. Как отмечали в ПКР, из 45
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