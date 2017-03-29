Международный паралимпийский комитет не опубликует имена россиян из доклада Макларена

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«В связи с продолжением расследования по данной теме и строгой конфиденциальностью мы не будем раскрывать имена и количество российских спортсменов, которые находятся под подозрением в докладе Макларена», — сказал Крэйвен.