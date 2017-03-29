Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/olympics/29238526/
29 марта 2017, 9:41 | Олимпизм | ТАСС

Международный паралимпийский комитет не опубликует имена россиян из доклада Макларена

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Международный паралимпийский комитет (МПК) не планирует обнародовать список российских спортсменов, имена которых были упомянуты в докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) под руководством Ричарда Макларена. Об этом ТАСС сообщил президент МПК сэр Филип Крэйвен.

Глава организации Филип Крэйвен сообщил ТАСС что расследование по этому вопросу будет продолжаться вестись строго конфиденциально. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«В связи с продолжением расследования по данной теме и строгой конфиденциальностью мы не будем раскрывать имена и количество российских спортсменов, которые находятся под подозрением в докладе Макларена», — сказал Крэйвен.

Паралимпийский комитет России (ПКР) в начале марта заявил о наличии несоответствий в докладе Макларена и сообщил, что после публикации доклада ПКР был проинформирован о 10 новых случаях. Как отмечали в ПКР, из 45 допинг-тестов только 28 принадлежат спортсменам- паралимпийцам. При этом к 17 спортсменам-паралимпийцам уже применены санкции, а 11 проб не подтверждены. По информации, полученной ПКР от Российского антидопингового агентства (РУСАДА), ни одна из 11 проб не содержит запрещенных субстанций и никаких уведомлений о нарушении антидопинговых правил указанные 11 спортсменов не получали.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Олимпийских игр

Россияне не выступят на Паралимпиаде-2018 под нейтральным флагом без восстановления ПКР

Россияне не выступят на Паралимпиаде-2018 под нейтральным флагом без восстановления ПКР

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Российские спортсмены не смогут выступить под нейтральным флагом на Паралимпийских играх 2018 года без восстановления в правах Паралимпийского комитета России (ПКР). Об этом ТАСС заявил президент Международного паралимпийского комитета (МПК) Филип Крэйвен.
Еще 7 новостей  Все новости
29 марта

Глава МПК Крэйвен хочет, чтобы сборная России выступила на Играх-2018

Форвард "Вашингтона" Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ

WTA не накажет организаторов турнира в Майами за крики зрителей в адрес Кузнецовой