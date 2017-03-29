МПК пока не планирует перепроверять все пробы российских спортсменов с Игр-2014

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«Образцы допинг-проб с Паралимпийских игр в Сочи могут храниться до 10 лет. Поэтому мы не спешим с их повторным тестированием», — сказал он.

Ранее стало известно, что МПК перепроверил 21 пробу российских спортсменов с Игр-2014. Как сообщал Паралимпийский комитет России, при повторном тестировании на 18 пробах были обнаружены дефекты. При этом имена спортсменов обнародованы не были.