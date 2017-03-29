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29 марта 2017, 9:40 | Олимпизм | ТАСС

МПК пока не планирует перепроверять все пробы российских спортсменов с Игр-2014

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Международный Паралимпийский комитет (МПК) пока не собирается осуществлять перепроверку всех допинг-проб российских спортсменов с зимних Паралимпийских игр 2014 года в Сочи. Об этом ТАСС сообщил президент МПК Филип Крэйвен.

По словам главы организации Филипа Крэйвена поскольку пробы хранятся 10 лет в спешке нет необходимости. Увеличить
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«Образцы допинг-проб с Паралимпийских игр в Сочи могут храниться до 10 лет. Поэтому мы не спешим с их повторным тестированием», — сказал он.

Ранее стало известно, что МПК перепроверил 21 пробу российских спортсменов с Игр-2014. Как сообщал Паралимпийский комитет России, при повторном тестировании на 18 пробах были обнаружены дефекты. При этом имена спортсменов обнародованы не были.
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