Глава МПК Крэйвен хочет, чтобы сборная России выступила на Играх-2018

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Членство Паралимпийского комитета России (ПКР) в МПК было приостановлено 7 августа 2016 года по итогам расследования данных из доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена. В связи с этим сборная России не смогла выступить на летней Паралимпиаде-2016 в Бразилии.

«Конечно, я хотел бы, чтобы российские спортсмены приняли участие в Паралимпийских играх в Пхенчхане, — сказал Крэйвен. — Это произойдет в том случае, если будут обеспечены равные условия участия в соревнованиях для всех спортсменов. Россия — великая спортивная нация, и я надеюсь, что как только Паралимпийский комитет России выполнит все критерии для восстановления, то рабочая группа тут же представит свои рекомендации нашему совету учредителей, а он, в свою очередь, отменит отстранение. Но когда это произойдет, зависит только от ПКР».

Функционер также отметил положительную динамику взаимодействия между рабочей группой МПК под руководством Энди Паркинсона и ПКР. «На данный момент нам неизвестно, сколько это займет времени, но сейчас мяч находится на стороне ПКР. Надеюсь, что выполнение критериев произойдет раньше, и на данный момент я положительно могу отметить взаимодействие между ПКР и рабочей группой МПК, а ПКР усердно работает над выполнением критериев», — добавил глава международной организации.

Список критериев для восстановления членства ПКР был обнародован 21 ноября. В конце января МПК ответил отказом на просьбу российской стороны разрешить спортсменам РФ участвовать в квалификации Паралимпийских игр 2018 года. В настоящий момент лишь российские керлингисты могут участвовать в отборочных соревнованиях к Играм в Пхенчхане, которые пройдут с 9 по 18 марта 2018 года.