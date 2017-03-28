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28 марта 2017, 10:25 | Олимпизм | ИА REGNUM

В Вене разразился скандал вокруг продажи нелегальных анаболиков

Венские магазины спортивного питания обвиняются в продаже нелегальных анаболиков и прогормонов.

Венские магазины спортивного питания обвиняются в продаже нелегальных анаболиков и <span class=error>прогормонов</span>. Увеличить
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Сотрудники Федерального управления уголовной полиции Австрии произвели обыск в нескольких венских магазинах спортивного питания и изъяли незаконную продукцию, сообщает Heute.

Репортер федерального телеканала ATV Энди Моравек отправил подставных лиц в пять магазинов Вены, где продаются товары для фитнеса и продукты спортивногопитания. Они должны были спросить о препаратах для наращивания мышечной массы. В итоге продавцы всех магазинов предложили купить запрещенные в Австрии анаболики и прогормоны.

«Все эти анаболические субстанции, с медицинской точки зрения, очень опасны», — прокомментировал ситуацию австрийский доктор Кристоф Баумгертель.

В настоящий момент дело рассматривается на федеральном уровне.
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