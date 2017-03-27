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27 марта 2017, 22:18 | Олимпизм | ТАСС

Исполком ПКР утвердил принципы формирования сборной России на Паралимпиаду-2020

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Исполнительный комитет Паралимпийского комитета России (ПКР) утвердил порядок и принципы формирования национальной команды для участия в Паралимпийских играх 2020 года в Токио. Об этом сообщает пресс-служба ПКР.

Подробности относительно утвержденных правил не разглашаются. Увеличить
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Заседание исполкома состоялось в понедельник. Подробности относительно утвержденных правил не разглашаются.

Международный паралимпийский комитет 7 августа 2016 года по итогам расследования независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) под руководством Ричарда Макларена приостановил членство ПКР. Российские спортсмены не были допущены к Паралимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро.

Паралимпиада в Токио пройдет с 25 августа по 6 сентября.
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Исполком ПКР утвердил новые антидопинговые правила в рамках восстановления членства в МПК

Исполком ПКР утвердил новые антидопинговые правила в рамках восстановления членства в МПК

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Исполнительный комитет Паралимпийского комитета России (ПКР) утвердил новые антидопинговые правила в рамках деятельности по восстановлению членства организации в Международном паралимпийском комитете (МПК). Об этом сообщает пресс-служба ПКР.
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