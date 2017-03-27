Исполком ПКР утвердил принципы формирования сборной России на Паралимпиаду-2020

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Заседание исполкома состоялось в понедельник. Подробности относительно утвержденных правил не разглашаются.

Международный паралимпийский комитет 7 августа 2016 года по итогам расследования независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) под руководством Ричарда Макларена приостановил членство ПКР. Российские спортсмены не были допущены к Паралимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро.

Паралимпиада в Токио пройдет с 25 августа по 6 сентября.