Исполком ПКР утвердил принципы формирования сборной России на Паралимпиаду-2020
МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Исполнительный комитет Паралимпийского комитета России (ПКР) утвердил порядок и принципы формирования национальной команды для участия в Паралимпийских играх 2020 года в Токио. Об этом сообщает
пресс-служба ПКР.
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Заседание исполкома состоялось в понедельник. Подробности относительно утвержденных правил не разглашаются.
Международный паралимпийский комитет 7 августа 2016 года по итогам расследования независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) под руководством Ричарда Макларена приостановил членство ПКР. Российские спортсмены не были допущены к Паралимпиаде-2016 в
Паралимпиада в Токио пройдет с 25 августа по 6 сентября.
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