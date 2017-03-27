Исполком ПКР утвердил новые антидопинговые правила в рамках восстановления членства в МПК
МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Исполнительный комитет Паралимпийского комитета России (ПКР) утвердил новые антидопинговые правила в рамках деятельности по восстановлению членства организации в Международном паралимпийском комитете (МПК). Об этом сообщает
пресс-служба ПКР.
В числе правил значатся антидопинговая декларация спортсменов, принципы формирования национального списка спортсменов, а также механизм уведомления спортсменов о включении в регистрируемый пул тестирования.
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