Лукин: ПКР испытывает проблемы с обратной связью во взаимодействии с МПК

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«В ходе исполкома мы обсудили, как идет работа по восстановлению ПКР, мы ведем активную деятельность по реализации предложенной нам МПК “дорожной карты”, — сообщил Лукин. — Мы направили в МПК все отчеты о нашей работе, они сейчас находятся на рассмотрении рабочей группы организации. Но, к нашему сожалению, реакция на нашу информацию идет довольно скудно, если вообще идет».

Несмотря на проблемы обратной связи, паралимпийский комитет продолжает интенсивную работу по выполнению 76 пунктов «дорожной карты», подчеркнул Лукин. «Работу в тех вопросах, которые зависят от нас, ПКР старается реализовать в полном объеме. Мы проинформировали МПК, что они должны как можно быстрее и оперативнее давать нам документы. Но с обратной связью есть вопросы».

МПК 7 августа 2016 года по итогам расследования независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена приостановил членство ПКР. Российские спортсмены не были допущены к Паралимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро.

Паралимпиада 2018 года пройдет с 9 по 18 марта в южнокорейском Пхенчхане.