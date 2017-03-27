ОП РФ: Послами ГТО могут стать социально ориентированные НКО

Также, по мнению Хамзаева, необходимо добиться от Минспорта, чтобы послами ГТО могли становиться представители социально ориентированных НКО. Это поможет популяризации миссии ГТО.

Общественники дали свои рекомендации Минстропрту РФ. Представители министерства отметили, что готовы их рассмотреть.

Как сообщало ИА REGNUM, Общественная палата РФ проанализировала показатели субъектов, три года реализующих программу по сдаче норм ГТО. Лидерами рейтинга стали Псковская, Рязанская и Омская области.

Напомним, указ о возрождении в России комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) был подписан президентом Владимиром Путиным 24 марта 2014 года.