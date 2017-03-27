Колобков: Сборные России продолжают тренировки на базе «Озеро Круглое»
МОСКВА, 27 марта. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Российские спортсмены продолжают тренировочный процесс на подмосковной базе «Озеро Круглое», атлеты проживают на объекте. Об этом ТАСС сообщил министр спорта РФ Павел Колобков.
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В субботу, 26 марта, стало известно, что несколько спортсменов, проживающих и тренирующихся на подмосковной базе сборных команд России, почувствовали недомогание. Как позднее сообщила ТАСС главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская, база была закрыта на карантин в связи с предполагаемой инфекцией ротавируса.
«Ситуация под контролем специалистов Санэпиднадзора, — сообщил Колобков. — На базе продолжается тренировочный процесс, спортсмены проживают на «Круглом».
Тренировочный центр сборных команд «Озеро Круглое» расположен в Дмитровском районе Московской области. Он является ведущей спортивной базой подготовки сборных команд России по прыжкам в воду, синхронному плаванию, фехтованию и другим олимпийским видам спорта. Также здесь проходят подготовку спортсмены по восьми паралимпийским видам спорта.
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