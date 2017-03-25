Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/olympics/29202749/
25 марта 2017, 20:12 | Олимпизм | ТАСС

Более 30 спортсменов ФРГ признались в употреблении анаболиков в 1960−80-х годах

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Немецкий фармацевт Саймон Кривек опросил 121 легкоатлета сборной ФРГ, 31 из них заявил о применении анаболических стероидов в период с конца 1960-х до конца 1980-х годов. Результаты исследования приводит телеканал WDR.

«Статистические данные показывают, что более 50% спортсменов принимали анаболические стероиды», — пишет Кривек в своем исследовании в рамках докторской диссертации.

Дозы препаратов почти во всех случаях были выше, чем в рекомендациях изготовителя. В основном использовались препараты «Дианабол» и «Стромба», часто препараты выписывались по рецепту. В одном из случаев в 1974 году спортсмен за год употребил порядка пяти тысяч мг «Дианабола», что приблизительно соответствует 1000 таблеток. Как утверждает фармацевт, в допинговую программу были вовлечены врачи, фармацевты, тренеры и другие связанные со спортсменами люди.

Бывшим спортсменам, участвовавшим в опросе, была гарантирована анонимность. Однако, многократный чемпион Германии и участник двух Олимпиад (1968, 1972) метатель диска Клаус-Петер Хенниг подтвердил, что его подготовка к соревнованиям не обходилась без вспомогательных средств.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Олимпийских игр

Еще 7 новостей  Все новости
25 марта

СКА обыграл "Локомотив" во втором матче серии 1/2 финала плей-офф КХЛ

Чернышенко: клубы КХЛ не намерены играть в Лиге чемпионов ни на одной из стадий турнира

Смирнов: российские спортсмены показали себя настоящими героями на Специальной олимпиаде