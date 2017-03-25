Более 30 спортсменов ФРГ признались в употреблении анаболиков в 1960−80-х годах

«Статистические данные показывают, что более 50% спортсменов принимали анаболические стероиды», — пишет Кривек в своем исследовании в рамках докторской диссертации.

Дозы препаратов почти во всех случаях были выше, чем в рекомендациях изготовителя. В основном использовались препараты «Дианабол» и «Стромба», часто препараты выписывались по рецепту. В одном из случаев в 1974 году спортсмен за год употребил порядка пяти тысяч мг «Дианабола», что приблизительно соответствует 1000 таблеток. Как утверждает фармацевт, в допинговую программу были вовлечены врачи, фармацевты, тренеры и другие связанные со спортсменами люди.