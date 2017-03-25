Более 30 спортсменов ФРГ признались в употреблении анаболиков в 1960−80-х годах
МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Немецкий фармацевт Саймон Кривек опросил 121 легкоатлета сборной ФРГ, 31 из них заявил о применении анаболических стероидов в период с конца 1960-х до конца 1980-х годов. Результаты исследования приводит телеканал WDR.
«Статистические данные показывают, что более 50% спортсменов принимали анаболические стероиды», — пишет Кривек в своем исследовании в рамках докторской диссертации.
Дозы препаратов почти во всех случаях были выше, чем в рекомендациях изготовителя. В основном использовались препараты «Дианабол» и «Стромба», часто препараты выписывались по рецепту. В одном из случаев в 1974 году спортсмен за год употребил порядка пяти тысяч мг «Дианабола», что приблизительно соответствует 1000 таблеток. Как утверждает фармацевт, в допинговую программу были вовлечены врачи, фармацевты, тренеры и другие связанные со спортсменами люди.
Бывшим спортсменам, участвовавшим в опросе, была гарантирована анонимность. Однако, многократный чемпион Германии и участник двух Олимпиад (1968, 1972) метатель диска
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