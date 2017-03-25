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25 марта 2017, 17:23 | Олимпизм | ТАСС

Сборная России завоевала 101 медаль на Специальной олимпиаде в Австрии

ВЕНА, 25 марта. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Сборная России на Всемирных зимних играх Специальной олимпиады 2017 года в Австрии завоевала 101 награду (44 золотых, 34 серебряных и 23 бронзовых). Об этом сообщается на сайте Специальной олимпиады России.

Торжественная встреча российских спортсменов должна пройти в субботу в 17:30 мск в аэропорту Шереметьево. Увеличить
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Торжественная встреча российских спортсменов должна пройти в субботу в 17:30 мск в аэропорту Шереметьево. Сборная России на Играх в Австрии была представлена делегацией из 119 человек, из них 79 — спортсмены из 22 регионов страны. Они принимали участие во всех восьми видах спорта, представленных на зимней Специальной олимпиаде.

24 марта в Граце состоялась церемония закрытия зимних игр Специальной олимпиады. Грандиозный спортивный праздник с аншлагом прошел на домашнем стадионе футбольного клуба «Штурм», его посетили почти 15 тыс. человек.

Организация Игр в Австрии

Всемирная зимняя Специальная олимпиада 2017 года состоялась в Австрии с 14 — 24 марта. Соревнования проходили в городах Шладминг, Рамзау-ам-Дахштайн и Грац (федеральная земля Штирия). В Специальной олимпиаде участвуют люди с нарушением интеллектуального развития.

Состязания проводились в восьми видах спорта: флорболе, хоккее на полу, фигурном катании, шорт-треке, горных лыжах, сноуборде, снегоступинге и лыжных гонках. В них принимали участие 2600 атлетов и 1100 тренеров из 105 стран. Поддерживали спортсменов 3000 волонтеров, следили за проведением Игр 800 журналистов со всего мира и порядка 1000 почетных гостей. Организаторы Игр вручили 4650 комплектов наград.
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Около 50 российских спортсменов отравились на базе «Озеро Круглое»

Около 50 российских спортсменов отравились на базе «Озеро Круглое»

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Порядка 50 российских спортсменов, входящих в национальные команды России по таким видам спорта как фехтование, синхронное плавание, спортивная гимнастика и спортивная борьба, во время тренировочного сбора на подмосковной базе «Озеро Круглое» столкнулись с расстройством желудка, которое, предположительно, вызвано пищевым отравлением. Об этом ТАСС на правах анонимности рассказал один из спортсменов, который находился на сборе.
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