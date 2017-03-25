Сборная России завоевала 101 медаль на Специальной олимпиаде в Австрии

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Торжественная встреча российских спортсменов должна пройти в субботу в 17:30 мск в аэропорту Шереметьево. Сборная России на Играх в Австрии была представлена делегацией из 119 человек, из них 79 — спортсмены из 22 регионов страны. Они принимали участие во всех восьми видах спорта, представленных на зимней Специальной олимпиаде.

24 марта в Граце состоялась церемония закрытия зимних игр Специальной олимпиады. Грандиозный спортивный праздник с аншлагом прошел на домашнем стадионе футбольного клуба «Штурм», его посетили почти 15 тыс. человек.

Организация Игр в Австрии

Всемирная зимняя Специальная олимпиада 2017 года состоялась в Австрии с 14 — 24 марта. Соревнования проходили в городах Шладминг, Рамзау-ам-Дахштайн и Грац (федеральная земля Штирия). В Специальной олимпиаде участвуют люди с нарушением интеллектуального развития.