Около 50 российских спортсменов отравились на базе «Озеро Круглое»
МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Порядка 50 российских спортсменов, входящих в национальные команды России по таким видам спорта как фехтование, синхронное плавание, спортивная гимнастика и спортивная борьба, во время тренировочного сбора на подмосковной базе «Озеро Круглое» столкнулись с расстройством желудка, которое, предположительно, вызвано пищевым отравлением. Об этом ТАСС на правах анонимности рассказал один из спортсменов, который находился на сборе.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Все началось в среду. Вечером сходили на ужин, а под утро началось — ребят стало “косить” одного за другим. Сейчас в числе заболевших около 50 человек, у всех были одинаковые симптомы: температура, понос, рвота», — сообщил источник агентства.
После инцидента на спортивную базу прибыли сотрудники Роспотребнадзора и Федерального
Другой версией пищевого расстройства называется ротавирусная инфекция. «Однако это довольно странно, поскольку ротовирус передается через загрязненные руки или вещи, а спортсмены занимаются в разных залах, так что самая вероятная версия — отравление в столовой», — сказал он.
«Однако могут сказать, что вирус был завезен на базу, поскольку спортсмены ездят по миру и инфекцию могли подхватить за границей», — отметил информатор.
Директор базы «Озеро Круглое» Ольга Домуладжанова в настоящее время находится на больничном и пока воздерживается от комментариев.
ФГУП «Тренировочный центр сборных команд «Озеро Круглое» расположена в Дмитровском районе Московской области. Объект существует с 1953 года. База является ведущей спортивной базой подготовки сборных команд России по прыжкам в воду, синхронному плаванию, фехтованию и другим олимпийским видам спорта. Также здесь проходят подготовку спортсмены по восьми паралимпийским видам спорта.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter