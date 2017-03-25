Около 50 российских спортсменов отравились на базе «Озеро Круглое»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Все началось в среду. Вечером сходили на ужин, а под утро началось — ребят стало “косить” одного за другим. Сейчас в числе заболевших около 50 человек, у всех были одинаковые симптомы: температура, понос, рвота», — сообщил источник агентства.

После инцидента на спортивную базу прибыли сотрудники Роспотребнадзора и Федерального медико-биологического агентства России (ФМБА), которые взяли пробы для установления причин массового заболевания. Результаты исследования будут готовы во вторник.

Другой версией пищевого расстройства называется ротавирусная инфекция. «Однако это довольно странно, поскольку ротовирус передается через загрязненные руки или вещи, а спортсмены занимаются в разных залах, так что самая вероятная версия — отравление в столовой», — сказал он.

«Однако могут сказать, что вирус был завезен на базу, поскольку спортсмены ездят по миру и инфекцию могли подхватить за границей», — отметил информатор.

Директор базы «Озеро Круглое» Ольга Домуладжанова в настоящее время находится на больничном и пока воздерживается от комментариев.

ФГУП «Тренировочный центр сборных команд «Озеро Круглое» расположена в Дмитровском районе Московской области. Объект существует с 1953 года. База является ведущей спортивной базой подготовки сборных команд России по прыжкам в воду, синхронному плаванию, фехтованию и другим олимпийским видам спорта. Также здесь проходят подготовку спортсмены по восьми паралимпийским видам спорта.