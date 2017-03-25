Зимняя Специальная олимпиада 2017 года завершилась в Австрии

Завязка феерического зрелища началась с динамичного танца 125 австрийских школьников под музыкальное сопровождение композиции «This One’s For You» («Это для тебя», диджей Дэвид Гетта и певица Зара Ларссон — прим. корр.). На стадионе перед сценой выстроились почти 2,5 тыс. волонтеров, обеспечивших благополучное проведение Игр. Их сопровождали талисманы Специальной олимпиады 2017 года барсук Лара и олень Луис. В торжественном параде сборных команд на этот раз участвовали только по два — три человека от каждой страны.

Незабываемое шоу

Кульминация яркого шоу была разделена на несколько частей.

Сначала известная австрийская поп-певица Роуз Мэй Алаба выступила с песней «Can you feel it» («Ты чувствуешь это»). С посланием к спортсменам обратился президент Всемирной Специальной олимпиады Тимоти Шрайвер. Он поблагодарил организационный комитет за блестящее проведение состязаний и объявил австрийские Игры лучшими, в этот момент зрители пустили волну по стадиону. Затем немецкая исполнительница и уроженка Красноярска Хелена Фишер спела официальный гимн этих соревнований под названием «Боец», уже ставший настоящим хитом на австрийских радиостанциях.

Военнослужащие роты почетного караула под нежную меланхолическую мелодию спустили флаг Специальной олимпиады, и Тимоти Шрайвер передал его представителям делегации города Абу-Даби (ОАЭ), который станет столицей Всемирных летних игр Специальной олимпиады 2019 года. После чего зрителям продемонстрировали красочную презентацию места проведения следующих состязаний.

Акробат знаменитого канадского Cirque du Soleil («Цирк дю Солей») покорила публику показом сложнейших воздушных элементов, а танцевальный коллектив людей с нарушением интеллектуального развития «Ich bin O.K.» блестяще исполнил танец в стиле электрик-буги. Зрители восторженно приветствовали выступление исполнителя народных австрийских песен Андреаса Габалье, а также 13-летнюю певицу Грейс Вандервол, победительницу 11-го конкурса шоу «Америка ищет таланты».

Олимпийский огонь был потушен, и в небо со стадиона взмыли тысячи воздушных шаров, знаменующих биение сердца. К слову, «Пламя надежды» в эти дни горело сразу в трех городах проведения Игр — Шладминг, Рамзау-ам-Дахштайн и Грац.

«I’ll be back»

Как заявил специальный гость церемонии, почетный президент Специальной олимпиады Австрии Арнольд Шварценеггер, весь мир гордится участниками Специальной олимпиады, потому что они служат примером жизнеутверждающей позиции.

«Я рад сегодня присутствовать на своей родине, Штирия — это моя земля. Я рад всех вас видеть здесь именно в этом месте, 55 лет назад я начал свою спортивную карьеру в бодибилдинге именно на этом стадионе, здесь я взял свой первый вес», — признался «железный Арни». По его словам, участники этих состязаний Специальной олимпиады могут научить многому, особенно в стремлении к победам. «Вы величайшие спортсмены, и это были самые лучшие игры в истории», — провозгласил он.

Шварценеггер призвал всех участников Игр не прощаться с Австрией, а сказать ей, что они еще вернутся за новыми медалями. При этом он использовал свою знаменитую фразу из фильма «Терминатор». «Я надеюсь, когда вы будете уезжать отсюда, каждый из вас скажет: «I’ll be back» («Я вернусь»), — подчеркнул он.

В завершение церемонии небо над Грацем яркими цветами осветил роскошный и продолжительный салют.

Сборная России

Сборная России на Играх в Австрии была представлена делегацией из 119 человек, из них 79 — это спортсмены из 22 регионов страны. Они успешно участвовали во всех восьми официальных видах спорта зимней Специальной олимпиады. Россияне не только отличились многочисленными победами, но и добились колоссальных результатов. Так, в нашей команде есть трехкратные и двукратные победители Игр.

По предварительной информации Специальной олимпиады России, сборная за десять соревновательных дней на Всемирных зимних играх в Австрии завоевала 87 медалей. Из них — 33 золотых, 41 серебряную и 13 бронзовых медалей.

Организация Игр в Австрии

Соревнования в Австрии в этом году проходили под девизом «Сердцебиение для мира». У многих участников на память останутся не только эмоции от потрясающего спортивного праздника, но и фотографии с незабываемыми талисманами Игр Ларой и Луисом. Они с открытым сердцем тепло поддерживали спортсменов на протяжении всех Игр.

«Тема людей с нарушением интеллектуального развития оказалась в Австрии популярнее, чем мы этого ожидали», — отметил руководитель организационного комитета Специальной олимпиады в Австрии Маркус Пихлер. По его словам, эффект от доброго сигнала всему миру превзошел все ожидания, особенно это касается интереса со стороны зрителей и освещения в средствах массовой информации.

В среднем ежедневно каждое отдельное соревнование посещало более 1,5 тысяч человек, а общее ежедневное число зрителей во всех трех городах проведения Игр организаторы оценивают в 10 тыс. человек. Свой вклад в популяризацию Игр внесли радиостанции Специальной олимпиады, которые вели прямые репортажи с полей спортивных баталий. В общей сложности Австрия израсходовала на эти соревнования 23 млн евро.

Во время проведения Игр были также предприняты беспрецедентные меры безопасности. В частности, охрану церемонии закрытия обеспечивали дополнительные силы полиции, частные охранные предприятия. Силовики пересмотрели концепцию безопасности стадиона в Граце в связи с трагическими событиями в Лондоне. На всех подъездах к спортивному сооружению были размещены усиленные наряды сотрудников правоохранительных органов, а на крышах близлежащих домов позиции занимали снайперы.

Специальная олимпиада

Всемирная зимняя Специальная олимпиада 2017 года состоялась в Австрии 14—24 марта . Соревнования проходили в городах Шладминг, Рамзау-ам-Дахштайн и Грац (федеральная земля Штирия). В Специальной олимпиаде участвуют люди с нарушением интеллектуального развития.