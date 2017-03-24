Полиция Испании арестовала 14 человек в рамках кампании по борьбе с допингом
Испанская полиция в рамках борьбы с допингом в спорте арестовала 14 человек и изъяла около 3 млн доз запрещённых гормонов роста, сообщает AFP.
На минувшей неделе полицейские провели 26 обысков по делу о незаконном обороте запрещённых препаратов.
Двое из задержанных остаются под стражей, девять человек были отпущены, но следствие по ним продолжается.
В ноябре 2015 года ВАДА прислушалось к мнению экспертной комиссии и поместило Испанию в список стран, за которыми ведётся особое наблюдение касательно работы по борьбе с допингом, а затем и вовсе объявило антидопинговое агентство Испании несоответствующим своему кодексу. 17 февраля испанский совет министров принял декрет, который полностью соответствует кодексу ВАДА. В результате этого ВАДА исключило Испанию из стран, не соответствующих его кодексу.
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