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24 марта 2017, 11:55 | Олимпизм | Р-Спорт

Полиция Испании арестовала 14 человек в рамках борьбы с допингом в спорте

МОСКВА, 24 мар — Р-Спорт. Полиция Испании арестовала 14 человек и изъяла около трех миллионов доз запрещенных гормонов роста в рамках борьбы с допингом в спорте, сообщает АФП.

Аресты произошли после того, как на прошлой неделе власти произвели 26 обысков по делу о незаконном обороте запрещенных веществ. По заявлению представителей властей Валенсии, это было одним из самых крупных дел подобного рода в Европе. Сообщается, что после арестов двое остались под стражей, а девять человек были отпущены, но по-прежнему находятся под следствием.

WADA в ноябре 2015 года поместило Испанию в список стран, к которым будет пристальное внимание в отношении работы по борьбе с допингом, поскольку они «по разным причинам не полностью привели свое законодательство в соответствие со всемирным антидопинговым кодексом».

Впоследствии AEPSAD было объявлено несоответствующим кодексу WADA, а аккредитация его лаборатории была временно приостановлена. В начале марта WADA исключило AEPSAD из списка несоответствующих кодексу организации.
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