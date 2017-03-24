Полиция Испании арестовала 14 человек в рамках борьбы с допингом в спорте

Аресты произошли после того, как на прошлой неделе власти произвели 26 обысков по делу о незаконном обороте запрещенных веществ. По заявлению представителей властей Валенсии, это было одним из самых крупных дел подобного рода в Европе. Сообщается, что после арестов двое остались под стражей, а девять человек были отпущены, но по-прежнему находятся под следствием.

WADA в ноябре 2015 года поместило Испанию в список стран, к которым будет пристальное внимание в отношении работы по борьбе с допингом, поскольку они «по разным причинам не полностью привели свое законодательство в соответствие со всемирным антидопинговым кодексом».

Впоследствии AEPSAD было объявлено несоответствующим кодексу WADA, а аккредитация его лаборатории была временно приостановлена. В начале марта WADA исключило AEPSAD из списка несоответствующих кодексу организации.