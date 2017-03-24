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24 марта 2017, 9:37 | Олимпизм | Р-Спорт

Лукин: Паралимпийцы РФ выполняют требования МПК по борьбе с допингом

ВАШИНГТОН, 24 мар — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Российские паралимпийцы выполняют требования Международного паралимпийского комитета (МПК) по борьбе с допингом и рассчитывают на допуск к зимней Паралимпиаде в Пхенчхане в 2018 году, заявил в четверг РИА Новости президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимир Лукин.

«Мы получили “дорожную карту”, которую нам необходимо выполнять, чтобы было признано, что мы учли печальные моменты, связанные с допингом. Мы ее выполняем по пунктам», — сказал он «на полях» конференции «Дорожная карта российско-американских отношений» в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований.

По его словам, «идет взаимодействие с МПК и созданной им рабочей группой». «Как мы надеемся, оно пойдет настолько быстро, что мы успеем признать, что наши паралимпийцы должны участвовать в Паралимпийских игра в Пхенчхане», — сказал он.

Как подчеркнул Лукин, «те вещи, которые зависят от ПКР, мы будем выполнять». «Но есть моменты, которые от нас не зависят. В частности, это выдача виз и допуск (международных специалистов — ред.) в “закрытые” города, где работают паралимпийцы, для того, чтобы проверять их. Здесь мы готовы содействовать МПК, но решения должны принимать государственные органы», — отметил глава ПКР.

МПК в августе 2016 года принял решение об отстранении россиян от Паралимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро и лишении Паралимпийского комитета России членства в организации.
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