Лукин: Паралимпийцы РФ выполняют требования МПК по борьбе с допингом

«Мы получили “дорожную карту”, которую нам необходимо выполнять, чтобы было признано, что мы учли печальные моменты, связанные с допингом. Мы ее выполняем по пунктам», — сказал он «на полях» конференции «Дорожная карта российско-американских отношений» в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований.

По его словам, «идет взаимодействие с МПК и созданной им рабочей группой». «Как мы надеемся, оно пойдет настолько быстро, что мы успеем признать, что наши паралимпийцы должны участвовать в Паралимпийских игра в Пхенчхане», — сказал он.

Как подчеркнул Лукин, «те вещи, которые зависят от ПКР, мы будем выполнять». «Но есть моменты, которые от нас не зависят. В частности, это выдача виз и допуск (международных специалистов — ред.) в “закрытые” города, где работают паралимпийцы, для того, чтобы проверять их. Здесь мы готовы содействовать МПК, но решения должны принимать государственные органы», — отметил глава ПКР.