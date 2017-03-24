Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/olympics/29186717/
24 марта 2017, 8:33 | Олимпизм | ТАСС

Лукин: Паралимпийская сборная РФ готовится к Играм в Пхенчхане, несмотря на статус ПКР

ВАШИНГТОН, 24 марта. /ТАСС/. Сборная России готовится к предстоящим в 2018 году зимним Паралимпийским играм в южнокорейском Пхенчхане, несмотря на приостановку членства Паралимпийского комитета России (ПКР) в Международном паралимпийским комитете (МПК).

Международный паралимпийский комитет в августе по итогам расследования независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства объявил о приостановлении членства Паралимпийского комитета России. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Об этом заявил ТАСС президент ПКР Владимир Лукин на полях презентации книги «Предотвращение кризиса в контроле над ядерными вооружениями и катастрофический терроризм» Международного Люксембургского форума по предотвращению ядерной катастрофы и фонда «Инициатива по снижению ядерной угрозы».

«Она (подготовка) уже идет, мы готовимся. Мы в нормальном режиме готовимся к зимним Олимпийским играм в Корее», — сказал Лукин, отвечая на соответствующий вопрос.

«Но, к сожалению, она (паралимпийская сборная России) отстранена от участия в квалификационных соревнованиях, поскольку членство России приостановлено в Международном паралимпийским комитете, — констатировал глава ПКР. — Это, естественно, ограничение, которое ставит под сомнение ее участие». «Но с точки зрения подготовки спортсменов, мы готовимся в обычном режиме», — подтвердил он.

МПК 7 августа 2016 года по итогам расследования независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена объявил о приостановлении членства ПКР в организации и недопуске всех российских спортсменов к международным соревнованиям. Российские спортсмены не были допущены к Паралимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро.

Зимние Паралимпийские игры 2018 года пройдут с 9 по 18 марта в южнокорейском Пхенчхане.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Олимпийских игр

Натуральные меха будут использованы при создании формы олимпийской сборной России

МОСКВА, 23 мар — Р-Спорт, Вероника Столбунова. Натуральные меха будут использованы при создании формы олимпийской сборной России, заявила журналистам основатель бренда Zasport Анастасия Задорина.
Еще 7 новостей  Все новости
24 марта

Роберто Карлос: Россия готова провести один из лучших Кубков конфедераций

СКА обыграл "Локомотив" в первом матче серии 1/2 финала плей-офф КХЛ

Гол Месси принес аргентинцам победу над чилийцами в матче отбора ЧМ-2018