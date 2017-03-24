Лукин: Паралимпийская сборная РФ готовится к Играм в Пхенчхане, несмотря на статус ПКР

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Об этом заявил ТАСС президент ПКР Владимир Лукин на полях презентации книги «Предотвращение кризиса в контроле над ядерными вооружениями и катастрофический терроризм» Международного Люксембургского форума по предотвращению ядерной катастрофы и фонда «Инициатива по снижению ядерной угрозы».

«Она (подготовка) уже идет, мы готовимся. Мы в нормальном режиме готовимся к зимним Олимпийским играм в Корее», — сказал Лукин, отвечая на соответствующий вопрос.

«Но, к сожалению, она (паралимпийская сборная России) отстранена от участия в квалификационных соревнованиях, поскольку членство России приостановлено в Международном паралимпийским комитете, — констатировал глава ПКР. — Это, естественно, ограничение, которое ставит под сомнение ее участие». «Но с точки зрения подготовки спортсменов, мы готовимся в обычном режиме», — подтвердил он.

МПК 7 августа 2016 года по итогам расследования независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена объявил о приостановлении членства ПКР в организации и недопуске всех российских спортсменов к международным соревнованиям. Российские спортсмены не были допущены к Паралимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро.

Зимние Паралимпийские игры 2018 года пройдут с 9 по 18 марта в южнокорейском Пхенчхане.