«Хотим, чтобы наша форма была узнаваемой!»

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— Олимпийский комитет России открывает новую страницу в своей истории, — заявил Александр Жуков. — Благодаря успешной реализации маркетинговой программы ОКР, за последний год у нас появился целый ряд крупных партнеров, которые видят широкие перспективы и возможности для реализации своих стратегических планов в рамках интеграции с олимпийским движением. Мы очень рады, что теперь в их число входит и ZASPORT -амбициозная, креативная команда, по-спортивному очень мотивированная выйти с нашим совместным проектом на принципиально новый уровень.

— С чем связана смена экипировщика и во сколько оценивается контракт ОКР и ZASPORT?

— Сумма договора — коммерческая тайна. Могу сказать, что компания ZASPORT предложила нам наилучшие условия. Сумма нашего контракта сопоставима с теми средствами, которые получают ведущие Национальные олимпийские комитеты других стран при заключении подобных контрактов.

Что касается первой части вопроса, то мы довольны сотрудничеством с компанией Bosco, формой, которая была, но все хорошее заканчивается и другое хорошее начинается. ZASPORT — не новички в спортивной одежде, они уже предоставляли форму для волейбольных команд. Скоро мы увидим эскизы новой экипировки. Ну, а первым турниром, на котором российские спортсмены выступят в новой форме станет европейский юношеский летний фестиваль, который пройдет в Венгрии в июле. Это будет проба пера.

— На какой срок подписан контракт?

— На восемь лет. Полагаю, что экипировщику нужно два олимпийских цикла, ведь ему нужно время, чтобы в полной мере использовать преимущество сотрудничества с олимпийским движением.

— Анастасия, когда болельщики увидят новую форму? — вопрос Задориной.

— Эскизы мы предоставим на рассмотрение в течение месяца. Мы понимаем всю ответственность, которая легла на наши плечи, это задача государственного значения. Вообще, 23 марта 2017 года — самый важный день в истории бренда ZASPORT. Олимпийские игры — это миллиарды зрителей во всем мире, это событие огромного масштаба. Мы приложим максимум усилий и используем весь наш опыт для того, чтобы Олимпийская команда нашей страны выглядела современно и прогрессивно, чтобы форма соответствовала всем самым высоким требованиям к качеству и функциональности и, самое главное, нравилась спортсменам.

— И все-таки хотелось бы побольше узнать о новой форме российских олимпийцев. Какой она будет?

— До утверждения эскизов я не могу раскрывать секреты. Но, поверьте, ждать осталось недолго.

— На форме обязательно будут цвета российского флага, — вновь вступает в разговор Жуков. — Наши спортсмены обязательно протестируют экипировку перед Играми в Пхенчхане. Что касается требований к экипировщику, то главных два — удобство и красота.

— Стиль предыдущего экипировщика сборной был спорный, зато был легко узнаваем. Анастасия, стоит ли перед вами как перед дизайнером, такая же задача?

— Мы только на днях подписали соглашение о сотрудничестве, и пока мы находимся в процессе разработки дизайна. Естественно, мы тоже хотим, чтобы наша форма была узнаваемой. Мы отдаем дань уважения компании Bosco, но попытаемся внести в экипировку что-то свое: новое и свежее.

— Материалы, ткани из которых будет шиться одежда — российские или импортные?

— Мы будем максимально использовать производственные мощности, которые есть в нашей стране.

— Игры в Пхенчхане будут зимними. Рассматриваете возможность использования меха в экипировке?

— Я очень хорошо отношусь к натуральному меху, и он наверняка будет использован в экипировке. Нам бы очень хотелось, чтобы нашим спортсменам было тепло и уютно, — улыбается Анастасия.