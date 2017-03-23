Минспорт Московской области признал успешной работу организации в 2016 году
ХИМКИ /Московская область/, 23 марта. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Коллегия Министерства спорта Московской области признало успешной работу организации в 2016 году. Об этом журналистам сообщил министр спорта Московской области Роман Терюшков.
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В четверг в Химках проходит заседание коллегии Министерства спорта Московской области, на котором подводятся итоги работы за отчетный период.
«Нам есть, чем гордиться, у нас достаточно большие достижения были в 2016 году, он был успешен. В первую очередь, это касается подготовки спортивного резерва, а также выступления наших спортсменов на крупнейших соревнованиях, которые внесли существенный вклад в общую копилку олимпийской сборной России — 15 наград, восемь из них — золотые, это очень дорогого стоит», — заявил Терюшков.
«Мы и дальше будем не снижать темп, сейчас очень важно подготовиться к зимним Олимпийским играм в Южной Корее. Сейчас свыше 15% сборной, 80 человек — это жители Московской области, и я уверен, что вскоре они отберутся в состав сборной», — добавил он.
Зимние Олимпийские игры 2018 года пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.
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