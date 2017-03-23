Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/olympics/29180391/
23 марта 2017, 15:53 | Олимпизм | ТАСС

Минспорт Московской области признал успешной работу организации в 2016 году

ХИМКИ /Московская область/, 23 марта. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Коллегия Министерства спорта Московской области признало успешной работу организации в 2016 году. Об этом журналистам сообщил министр спорта Московской области Роман Терюшков.

По словам министра спорта области Романа Терюшкова сейчас очень важно подготовиться к зимним Олимпийским играм в Южной Корее. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В четверг в Химках проходит заседание коллегии Министерства спорта Московской области, на котором подводятся итоги работы за отчетный период.

«Нам есть, чем гордиться, у нас достаточно большие достижения были в 2016 году, он был успешен. В первую очередь, это касается подготовки спортивного резерва, а также выступления наших спортсменов на крупнейших соревнованиях, которые внесли существенный вклад в общую копилку олимпийской сборной России — 15 наград, восемь из них — золотые, это очень дорогого стоит», — заявил Терюшков.

«Мы и дальше будем не снижать темп, сейчас очень важно подготовиться к зимним Олимпийским играм в Южной Корее. Сейчас свыше 15% сборной, 80 человек — это жители Московской области, и я уверен, что вскоре они отберутся в состав сборной», — добавил он.

Зимние Олимпийские игры 2018 года пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Олимпийских игр

Натуральные меха будут использованы при создании формы олимпийской сборной России

МОСКВА, 23 мар — Р-Спорт, Вероника Столбунова. Натуральные меха будут использованы при создании формы олимпийской сборной России, заявила журналистам основатель бренда Zasport Анастасия Задорина.
Еще 7 новостей  Все новости
23 марта

Игорь Акинфеев назначен капитаном сборной России по футболу

На форме нового экипировщика олимпийской сборной будут цвета российского флага

Тихонов: биатлонистка Коукалова пиарит себя, критикуя Россию и IBU