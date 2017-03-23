Натуральные меха будут использованы при создании формы олимпийской сборной России

Олимпийский комитет России (ОКР) в четверг подписал контракт до 2025 года с компанией Zasport, которая станет официальным экипировщиком национальной олимпийской команды.

«Уже сейчас смогу заявить, что в форме будут использоваться натуральные меха. Мы будем следить за тем, чтобы нашим спортсменам было комфортно и тепло», — сказала Задорина.

Ближайшие зимние Олимпийские игры пройдут в Пхенчхане (Южная Корея) с 9 по 25 февраля 2018 года.