Жуков: Компания Zasport предложила ОКР лучшие финансовые условия, чем остальные

Второго февраля было объявлено, что в роли технического спонсора ОКР Zasport сменит группу компаний Bosco di Ciliegi российского бизнесмена Михаила Куснировича, которая являлась официальным экипировщиком олимпийской и паралимпийской сборных России с 2002 года. После этого Куснирович заявил, что процедуру выбора ОКР поставщика экипировки сборным России нельзя назвать тендером.

В четверг ОКР подписал контракт до 2025 года с компанией Zasport.