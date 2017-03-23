Жуков: Компания Zasport предложила ОКР лучшие финансовые условия, чем остальные
МОСКВА, 23 мар —
Р-Спорт, Вероника Столбунова. Компания Zasport, ставшая официальным экипировщиком национальной олимпийской команды России, предложила Олимпийскому комитету России (ОКР) лучшие финансовые условия, чем остальные, заявил журналистам глава ОКР Александр Жуков.
Второго февраля было объявлено, что в роли технического спонсора ОКР Zasport сменит группу компаний Bosco di Ciliegi российского бизнесмена Михаила Куснировича, которая являлась официальным экипировщиком олимпийской и паралимпийской сборных России с 2002 года. После этого Куснирович заявил, что процедуру выбора ОКР поставщика экипировки сборным России нельзя назвать тендером.
В четверг ОКР подписал контракт до 2025 года с компанией Zasport.
«Саму сумму мы не раскрываем, могу только сказать, что компания предложила нам лучшие финансовые условия, чем все остальные.
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