На форме нового экипировщика олимпийской сборной будут цвета российского флага

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Ранее в четверг Олимпийский комитет России (ОКР) подписал соглашение с ZA Sport, согласно которому компания стала официальным экипировщиком сборной до 2025 года.

«На форме обязательно будут цвета российского флага, — рассказал Жуков. — И спортсмены обязательно протестируют новую экипировку перед Играми. Они так делают перед каждой Олимпиадой, и традиция будет соблюдена и на этот раз. Главное требование к экипировщику — удобство и красота».

Жуков считает, что заключение долгосрочного контракта с компанией ZA Sport — это правильное решение.

«Олимпийский цикл составляет четыре года, мы заключили с компанией долгосрочный договор на восемь лет и считаем это правильным решением, — заявил Жуков журналистам. — Думаю, что экипировщику нужно два олимпийских цикла, ведь ему нужно время, чтобы в полной мере использовать преимущество сотрудничества с олимпийским движением, время для раскрутки бренда. Мы только начинаем наше сотрудничество».

Зимние Олимпийские игры пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018 года.