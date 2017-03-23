ZA Sport представит эскизы новой формы для олимпийской сборной России через месяц

Ранее в четверг Олимпийский комитет России (ОКР) подписал соглашение с ZA Sport, согласно которому компания стала официальным экипировщиком сборной до 2025 года.

«Всю ответственность на ближайшие восемь лет мы понимаем, это задача на государственном уровне, — рассказала Задорина. — Эскизы формы мы представим уже через месяц. Мы знаем, как работать со спортсменами, учитываем все их пожелания, у нас большой опыт в отрасли».

«Мы рассчитываем, что предстоящие восемь лет сотрудничества с ОКР будут насыщенными, красивыми, модными, с новыми технологиями. Спортсмены должны быть красивы не только в своем профессионализме, мы хотим, чтобы все они были модными, стильными и креативными», — добавила Задорина.

Предшественником ZA Sport была компания Bosco, которая являлась генеральным партнером олимпийской команды России и официальным поставщиком экипировки на Олимпийских играх с 2002 по 2016 год. ZA Sport получила право стать спонсором российских олимпийцев по итогам конкурса.