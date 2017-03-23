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23 марта 2017, 15:30 | Олимпизм | ТАСС

ZA Sport представит эскизы новой формы для олимпийской сборной России через месяц

МОСКВА, 23 марта. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Новый экипировщик олимпийской сборной России компания ZA Sport через месяц представит эскизы формы, в которой команда будет выступать на Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане. Об этом журналистам сообщила основатель бренда Анастасия Задорина.

Ранее в четверг Олимпийский комитет России (ОКР) подписал соглашение с ZA Sport, согласно которому компания стала официальным экипировщиком сборной до 2025 года.

«Всю ответственность на ближайшие восемь лет мы понимаем, это задача на государственном уровне, — рассказала Задорина. — Эскизы формы мы представим уже через месяц. Мы знаем, как работать со спортсменами, учитываем все их пожелания, у нас большой опыт в отрасли».

«Мы рассчитываем, что предстоящие восемь лет сотрудничества с ОКР будут насыщенными, красивыми, модными, с новыми технологиями. Спортсмены должны быть красивы не только в своем профессионализме, мы хотим, чтобы все они были модными, стильными и креативными», — добавила Задорина.

Предшественником ZA Sport была компания Bosco, которая являлась генеральным партнером олимпийской команды России и официальным поставщиком экипировки на Олимпийских играх с 2002 по 2016 год. ZA Sport получила право стать спонсором российских олимпийцев по итогам конкурса.
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МОСКВА, 23 мар — Р-Спорт, Вероника Столбунова. Натуральные меха будут использованы при создании формы олимпийской сборной России, заявила журналистам основатель бренда Zasport Анастасия Задорина.
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