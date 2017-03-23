ОКР подпишет соглашение с новым экипировщиком сборной России ZA Sport до 2025 года

Церемония подписания соглашения пройдет позднее в четверг в инновационном центре ОКР.

Предшественником ZA Sport была компания Bosco, которая являлась генеральным партнером олимпийской команды России и официальным поставщиком экипировки на Олимпийских играх, в том числе в Солт-Лейк-Сити (2002 год), Афинах (2004), Турине (2006), Пекине (2008), Ванкувере (2010), Лондоне (2012), Сочи (2014) и Рио-де-Жанейро (2016).

ZA Sport получила право стать спонсором российских олимпийцев по итогам конкурса. Компания была создана российским дизайнером Анастасией Задориной в 2012 году, как отмечается на официальном сайте, ZA Sport специализируется на разработке корпоративного стиля и создании одежды для активного отдыха и путешествий. Среди партнеров и клиентов бренда сборная России по пляжному волейболу, Всероссийская федерация волейбола, волейбольный клуб «Динамо» (Москва), Москомспорт, «Норильский никель», «Росатом», аэропорт «Внуково», «ТНТ Экспресс», авиационная компания S7-Group, ТЦ «ГУМ».