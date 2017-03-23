ОКР подпишет соглашение с новым экипировщиком сборной России ZA Sport до 2025 года
МОСКВА, 23 марта. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Олимпийский комитет России (ОКР) подпишет соглашение с компанией ZA Sport, которая станет генеральным партнером и лицензиатом ОКР в категории «Спортивная одежда и обувь», до 2025 года. Компания будет официальным экипировщиком сборной России на Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане, это следует из
пресс-релиза ZA Sport, оказавшегося в распоряжении ТАСС.
Церемония подписания соглашения пройдет позднее в четверг в инновационном центре ОКР.
Предшественником ZA Sport была компания Bosco, которая являлась генеральным партнером олимпийской команды России и официальным поставщиком экипировки на Олимпийских играх, в том числе в
ZA Sport получила право стать спонсором российских олимпийцев по итогам конкурса. Компания была создана российским дизайнером Анастасией Задориной в 2012 году, как отмечается на официальном сайте, ZA Sport специализируется на разработке корпоративного стиля и создании одежды для активного отдыха и путешествий. Среди партнеров и клиентов бренда сборная России по пляжному волейболу, Всероссийская федерация волейбола, волейбольный клуб «Динамо» (Москва), Москомспорт, «Норильский никель», «Росатом», аэропорт «Внуково», «ТНТ Экспресс», авиационная компания S7-Group, ТЦ «ГУМ».
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