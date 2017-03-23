Долуда: База для проведения в Сочи еще одной Олимпиады есть
КРАСНОДАР, 23 мар —
Р-Спорт, Василий Конов-мл. База для проведения в Сочи еще одних Олимпийских игр есть, руководство Краснодарского края будет только радо, если будет принято решение о проведении там еще одной Олимпиады, заявил агентству «Р-Спорт» вице-губернатор региона Николай Долуда.
Сочи был столицей зимних Олимпийских игр 2014 года.
«База для этого есть, — сказал Долуда, отвечая на вопрос, сможет ли Сочи принять еще одну Олимпиаду. — Все объекты построены основательно, фундаментально. Ничего с ними ни за пять, ни за десять лет не случится. Поэтому, если в будущем будет принято такое решение, конечно, мы будем только рады этому.
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