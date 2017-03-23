Долуда: Абсолютно все объекты Олимпиады-2014 в Сочи функционируют

Зимние Олимпийские игры 2014 года прошли в Сочи с 7 по 23 февраля.

«Во-первых, абсолютно все объекты функционируют. Ни один не законсервирован. Там, где проходили соревнования по конькобежному спорту, сейчас большим теннисом занимаются детишки. Имеется, если не ошибаюсь, восемь теннисных кортов. Там был матч Кубка Федерации между сборными России и Германии. Объект постоянно в движении, как муравейник. На «Большом» играет ХК «Сочи», — сказал Долуда.

«На “Фиште” будет футбол. Там, где были соревнования по керлингу, они же и проводятся. На “Айсберге” постоянно проводится ледовое шоу Ильи Авербуха, и там же открыт центр фигурного катания Татьяны Волосожар и Максима Транькова. Если не ошибаюсь, там занимаются 270 детей, проживающих в Сочи. “Роза-Хутор” является горнолыжным курортом, совсем недавно там, в том числе, проходили Всемирные военные игры. Биатлонная и санно-бобслейная трассы у нас также не заморожены. Хотя, то, что не провели там чемпионат мира, конечно, расстраивает», — продолжил он.

Долуда рассказал, что большинство объектов не принадлежат Краснодарскому краю. «Допустим, площадка для керлинга находится в частном владении. “Айсберг” — на балансе Минспорта. “Шайба” — это центр детского творчества. “Роза-Хутор” тоже в частных руках. “Лаура” — “Газпром”. Но самое главное, что все функционирует», — добавил он.