Гостей Олимпиады-2018 ждут иглотерапия и прижигания

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Существенную роль в этом будет играть работа знаменитого Центра корейской медицины Часэн, специализирующегося на лечении болезней позвоночника и суставов. Именно его специалисты на время Олимпиады откроют первый специализированный павильон, где участникам и гостям соревнований будет предложена безоперационная медицинская помощь — традиционная корейская мануальная терапия Чуна, акупунктура (иглотерапия), прижигания, физиотерапия и «лечение движением».

Об этом «Известиям» рассказал заместитель главного врача международной клиники Центра корейской медицины Часэн, доктор медицинских наук, член Team-Doctor (медицинской комиссии) корейского научного общества спорта Ким Ха Ныль.

— Все дни Олимпийских игр в Пхенчхане будет круглосуточно работать павильон восточной медицины, где будут дежурить специалисты нашего центра, — пояснил Ким Ха Ныль во время своего визита в Москву. — У нас нет пока точного плана, сколько людей мы задействуем в работе. Но, скорее всего, в каждой смене будет дежурить по 2−3 врача. По нашим расчетам, этого будет достаточно, чтобы обслужить примерно по 100 спортсменов в день. Примерно такой поток пациентов мы ожидаем на основе анализа опыта предыдущих Олимпиад, в том числе сочинской.

Доктор Ким Ха Ныль отметил, что в преддверии Олимпиады южнокорейские специалисты будут изучать опыт Игр-2014 в Сочи по части медицинского обеспечения. Клиника Часэн в последний год активно сотрудничает с российскими коллегами, особенно Первым Московским государственным медицинским университетом имени И. М. Сеченова, где 17 марта представители центра провели совместный семинар.

— Сотрудничество с российскими коллегами очень актуально не только в области спортивной травматологии, этот аспект особенно важен с учетом того, что прошлая Олимпиада состоялась в России, а следующая будет в Корее, — отметил он. — Наши специалисты не ездили в Сочи в 2014 году, поскольку для осуществления медицинской деятельности на территории другой страны нужно получить соответствующую лицензию, выдаваемую согласно законодательству страны — организатора соревнований. Улаживание таких формальностей — всегда непростой и длительный процесс. Поэтому сейчас мы активно консультируемся с Россией через институт Сеченова.

По словам главврача клиники Часэн, павильон будет открытым и бесплатным не только для спортсменов, но и для зрителей из любой страны.

— Мы готовы принять всех гостей Олимпиады, — сказал «Известиям» Ким Ха Ныль. — Мы понимаем, что болельщики со всех стран приедут не только посетить соревнования, но и отдохнуть на наших курортах, катаясь на лыжах и сноубордах. А значит, возрастает риск травм, и мы хотим оказывать помощь не только атлетам.

Напомним, ближайшая зимняя Олимпиада пройдет в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.