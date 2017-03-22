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22 марта 2017, 23:43 | Олимпизм | ТАСС

Прирост туристов в Бразилии благодаря ОИ-2016 составил 4,8%

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Олимпийские игры помогли Бразилии в 2016 году принять рекордные 6,6 млн иностранных туристов, что на 4,8% больше, чем в 2015 году. Об этом сообщается на сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

При этом отмечается, что доходы страны от туризма в 2016 году составили $6,2 млрд, что на 6,2% больше, чем в предыдущем.

XXXI летняя Олимпиада прошла в Рио-де-Жанейро с 5 по 21 августа 2016 года. Это были первые Олимпийские игры, организованные в Южной Америке.
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