Прирост туристов в Бразилии благодаря ОИ-2016 составил 4,8%

При этом отмечается, что доходы страны от туризма в 2016 году составили $6,2 млрд, что на 6,2% больше, чем в предыдущем.

XXXI летняя Олимпиада прошла в Рио-де-Жанейро с 5 по 21 августа 2016 года. Это были первые Олимпийские игры, организованные в Южной Америке.