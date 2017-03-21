Лос-Анджелес вслед с Парижем объявил, что будет бороться только за Олимпиаду 2024 года
Лос-Анджелес вслед с Парижем объявил, что не собирается отказываться от заявки на проведение Олимпиады 2024 года, чтобы провести Игры в 2028 году.
Как отмечается в заявлении, этот американский город наилучшим образом подходит для того, чтобы принять это событие. Выборы столицы пройдут на сессии МОК в сентябре 2017 года в Лиме. Также на проведение Игр претендует Париж.
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