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21 марта 2017, 21:28 | Олимпизм | Спорт-Экспресс

Лос-Анджелес вслед с Парижем объявил, что будет бороться только за Олимпиаду 2024 года

Лос-Анджелес вслед с Парижем объявил, что не собирается отказываться от заявки на проведение Олимпиады 2024 года, чтобы провести Игры в 2028 году.

Как отмечается в заявлении, этот американский город наилучшим образом подходит для того, чтобы принять это событие. Выборы столицы пройдут на сессии МОК в сентябре 2017 года в Лиме. Также на проведение Игр претендует Париж.

— Лос-Анджелес — правильный город в это критическое для олимпийского движения время, — приводит сообщении BBC. — Город готов бороться только за Олимпиаду 2024 года и уже имеет все необходимые объекты, а также 88 процентов публичной инфраструктуры. Только Лос-Анджелес готов предложить наименьшие риски и действительно устойчивое решение для олимпийского движения в 2024 году и дальше.
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