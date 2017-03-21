Лос-Анджелес вслед с Парижем объявил, что будет бороться только за Олимпиаду 2024 года

Как отмечается в заявлении, этот американский город наилучшим образом подходит для того, чтобы принять это событие. Выборы столицы пройдут на сессии МОК в сентябре 2017 года в Лиме. Также на проведение Игр претендует Париж.

— Лос-Анджелес — правильный город в это критическое для олимпийского движения время, — приводит сообщении BBC. — Город готов бороться только за Олимпиаду 2024 года и уже имеет все необходимые объекты, а также 88 процентов публичной инфраструктуры. Только Лос-Анджелес готов предложить наименьшие риски и действительно устойчивое решение для олимпийского движения в 2024 году и дальше.