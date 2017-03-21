Париж не будет претендовать на Олимпиаду 2028 года вместо 2024-го
Париж не будет претендовать на право провести летние Олимпийские игры 2028 года.
Об этом сообщил глава олимпийской заявки Парижа Тони Эстанге. По его словам, 2024 год — единственный вариант для города.
Выборы столицы пройдут на сессии МОК в сентябре 2017 года в Лиме. Также на проведение Игр претендует
— Сейчас или никогда. Возвращаться к борьбе за Игры 2028 года мы не будем, — цитирует Эстанге Reuters. — Если МОК сможет найти решение с
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