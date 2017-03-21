Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/olympics/29156174/
21 марта 2017, 19:16 | Олимпизм | Спорт-Экспресс

Париж не будет претендовать на Олимпиаду 2028 года вместо 2024-го

Париж не будет претендовать на право провести летние Олимпийские игры 2028 года.

Об этом сообщил глава олимпийской заявки Парижа Тони Эстанге. По его словам, 2024 год — единственный вариант для города.

Выборы столицы пройдут на сессии МОК в сентябре 2017 года в Лиме. Также на проведение Игр претендует Лос-Анджелес.

— Сейчас или никогда. Возвращаться к борьбе за Игры 2028 года мы не будем, — цитирует Эстанге Reuters. — Если МОК сможет найти решение с Лос-Анджелесом, будет здорово. Наш проект возможен только в 2024 году, 2028 год мы позволить себе не можем.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Олимпийских игр

Еще 7 новостей  Все новости
19 марта

Названа причина смерти Сергея Гимаева

У Криштиану Роналду сдали нервы

Главная сенсация Кубка Гагарина