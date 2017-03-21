Париж не будет претендовать на Олимпиаду 2028 года вместо 2024-го

Об этом сообщил глава олимпийской заявки Парижа Тони Эстанге. По его словам, 2024 год — единственный вариант для города.

Выборы столицы пройдут на сессии МОК в сентябре 2017 года в Лиме. Также на проведение Игр претендует Лос-Анджелес.