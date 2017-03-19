«МОК не готов отстранять целые страны за допинг»
Глава Института национальных антидопинговых организаций (iNADO) Йозеф ДЕ ПЕНСЬЕР — не одобряет часть реформ, предложенных МОК.
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— Что вы думаете по поводу тезисов МОК о реформе антидопинговой системы?
— Некоторые пункты плана я нахожу позитивными. Но есть и другие моменты. К примеру, пункт МОК о том, что ВАДА является «единственным международным органом», ответственным за профилактическую работу, вызывает недоумение. Это бросает вызов общественному консенсусу, высказанному на симпозиуме антидопинговыми агентствами, о том, что международные федерации играют важнейшую роль в антидопинговой профилактике. Интересно и то, что не рассматриваются необходимые для ВАДА санкции для борьбы с допингом и коррупцией на государственном уровне. В тезисах нет ничего насчет готовности МОК отстранять от участия в Олимпиаде страны с институциональным допингом. Также нет признания того, что отдельные спортсмены теряют свое право участвовать в международных соревнованиях, если их спортивная организация отстранена за несоответствие Кодексу ВАДА.
— Почему в роли президента ВАДА должно выступать независимое лицо?
— Президент и
— На симпозиуме ВАДА на прошлой неделе обсуждалась ситуация в России…
— Очевидно, что РУСАДА сделало прогресс в части соответствия Кодексу ВАДА. Но пока остается не вполне понятным, насколько быстро и глубоко происходят культурные сдвиги в России, способные предотвратить повторение событий 2010 — 2016 годов. Министр спорта Павел Колобков, который очень уважаем как бывший спортсмен, не получил одобрения на симпозиуме, продолжая отрицать вовлеченность российского государства в нарушениях, связанных с допингом.
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