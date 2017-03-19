«МОК не готов отстранять целые страны за допинг»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

— Что вы думаете по поводу тезисов МОК о реформе антидопинговой системы?

— Некоторые пункты плана я нахожу позитивными. Но есть и другие моменты. К примеру, пункт МОК о том, что ВАДА является «единственным международным органом», ответственным за профилактическую работу, вызывает недоумение. Это бросает вызов общественному консенсусу, высказанному на симпозиуме антидопинговыми агентствами, о том, что международные федерации играют важнейшую роль в антидопинговой профилактике. Интересно и то, что не рассматриваются необходимые для ВАДА санкции для борьбы с допингом и коррупцией на государственном уровне. В тезисах нет ничего насчет готовности МОК отстранять от участия в Олимпиаде страны с институциональным допингом. Также нет признания того, что отдельные спортсмены теряют свое право участвовать в международных соревнованиях, если их спортивная организация отстранена за несоответствие Кодексу ВАДА.

— Почему в роли президента ВАДА должно выступать независимое лицо?

— Президент и вице-президент ВАДА должны быть независимыми от заинтересованных сторон, в том числе от организаций, финансирующих агентство. Исполнительный комитет должен состоять из независимых экспертов без связей со спортом или правительствами. Эта модель хорошо зарекомендовала себя в Канаде в последние тридцать лет — с тех пор, как в 1990 году начал функционировать совет Центра по этике в спорте. Этот орган был независимым и сформированным из экспертов, что привнесло ряд креативных решений и идей.

— На симпозиуме ВАДА на прошлой неделе обсуждалась ситуация в России…

— Очевидно, что РУСАДА сделало прогресс в части соответствия Кодексу ВАДА. Но пока остается не вполне понятным, насколько быстро и глубоко происходят культурные сдвиги в России, способные предотвратить повторение событий 2010 — 2016 годов. Министр спорта Павел Колобков, который очень уважаем как бывший спортсмен, не получил одобрения на симпозиуме, продолжая отрицать вовлеченность российского государства в нарушениях, связанных с допингом.