Олимпийское пламя зажгли в Шладминге в ознаменование открытия Специальной олимпиады
ШЛАДМИНГ /Австрия/, 18 марта. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Официальная церемония открытия Всемирных зимних игр Специальной олимпиады 2017 года состоялась в субботу вечером на стадионе Планай у подножия скоростного спуска в австрийском Шладминге. Более 15 тыс. зрителей собрались в живую лицезреть красочное шоу, знаменующее старт соревнований под девизом «Сердцебиение для мира», и дождливая погода не смогла испортить праздничное настроение участникам торжества.
Представление сборных команд началось под музыкальное сопровождение известной австрийской
В программе незабываемого вечера также выступали оперная певица Анна Мария Кауфман, балет Венской оперы, известная в Австрии танцевальная группа людей с нарушением интеллектуального развития «Ich bin O.K.». Сам сюжет церемонии открытия был построен именно вокруг одной из участниц этого коллектива, девочки Марии, которая, по замыслу организаторов, объединяла разные восприятия современного мира в единое целое. На церемонии также зачитали клятву атлета Специальной олимпиады: «Позвольте мне победить, но если я не смогу, то пусть я буду смелым в этой попытке!».
На стадионе торжественно подняли флаг Специальной олимпиады и под бой церковных колоколов зажгли Олимпийский огонь. Изначально «Пламя надежды» начало свой путь из греческих Афин 2 марта, а уже 9 марта эстафета олимпийского огня началась с австрийского города Брегенц (федеральная земля Форарльберг). В забеге участвовали 10 спортсменов — участников соревнований, а также 80 полицейских из 26 стран, они пронесли пламя по всей территории Австрии, всего через 50 городов. Организатором эстафеты выступил международный союз полицейских из более 40 стран мира, который поддерживает проведение Специальной олимпиады с 1981 года.
Мотивация и уважение
К публике с приветственной речью обратился президент Австрийской Республики Александер Ван дер Беллен. «В эти дни все лучи мира будут направлены на вас, все внимание мира будет приковано к вам, но и после этих Игр вы останетесь в лучах света. Я уверен, что многие жители планеты будут следить за этими соревнованиями, которые станут выражением уважения. Я объявлю зимние Специальные игры 2017 года открытыми», — сказал президент.
В заключение церемонии состоялось световое шоу и музыкальный концерт с участием Хелены Фишер и американского певца Джейсона Мраза. Как заявляют австрийские организаторы, цель Специальной олимпиады — формирование общественного сознания. Как для зрителей, так и для участников спортивных состязаний эти Игры за много лет уже стали грандиозным событием, а значит они будут посылать сильный сигнал будущим поколениям.
На протяжении всех Игр спортсменов будут сопровождать и неотъемлемые талисманы Специальной олимпиады 2017 года барсук Лара и олень Луис. К сожалению, не обошлось и без печальных новостей, из 107 заявленных стран только 105 делегаций добрались до Австрии, потому что спортсменам из Афганистана и Ганы не дали визы.
Первые медали россиян
14 марта в Австрию прибыла и сборная России, в состав команды вошли 119 человек из 22 регионов страны. Как рассказал ТАСС глава делегации Специальной олимпиады России Сергей Гутников, сборная России участвует во всех восьми официальных видах спорта, которые заявлены в программе Специальной олимпиады. Российские спортсмены, как показывают результаты прошлых подобных соревнований, сильны, главным образом, в таких дисциплинах, как флорбол, хоккей на полу,
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Виды спорта Специальной олимпиады
Всемирная зимняя Специальная олимпиада началась в Австрии 14 марта и продлится по 25 марта. Соревнования проходят в городах Шладминг,
Состязания проходят в восьми видах спорта: флорбол, хоккей на полу, фигурное катание,
Все соревнования Специальной олимпиады проходят в два этапа: предварительные соревнования стартовали 17 марта, а в последние дни будут проходить финальные состязания. Так, в Шладминге проходят соревнования по горным лыжам и сноуборду, в
Церемония закрытия Игр пройдет в Граце 25 марта. Ее главным гостем должен стать, пожалуй, самый известный уроженец Австрии современности Арнольд Шварценеггер, прибытия которого организаторы ожидают на одну из церемоний награждения спортсменов в ближайший четверг.
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