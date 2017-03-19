Олимпийское пламя зажгли в Шладминге в ознаменование открытия Специальной олимпиады

Представление сборных команд началось под музыкальное сопровождение известной австрийской поп-певицы Роуз Мэй Алабы — сестры знаменитого футболиста Давида Алабы. Примечательно, что президент Всемирной Специальной олимпиады Тимоти Шрайвер участвовал в шествии сборной России. Затем перед участниками соревнований и гостями церемонии выступила знаменитая немецкая исполнительница шлягеров и уроженка российского Красноярска Хелена Фишер. Она впервые представила публике песню «Боец», которая станет официальным гимном соревнований этого года.

В программе незабываемого вечера также выступали оперная певица Анна Мария Кауфман, балет Венской оперы, известная в Австрии танцевальная группа людей с нарушением интеллектуального развития «Ich bin O.K.». Сам сюжет церемонии открытия был построен именно вокруг одной из участниц этого коллектива, девочки Марии, которая, по замыслу организаторов, объединяла разные восприятия современного мира в единое целое. На церемонии также зачитали клятву атлета Специальной олимпиады: «Позвольте мне победить, но если я не смогу, то пусть я буду смелым в этой попытке!».

На стадионе торжественно подняли флаг Специальной олимпиады и под бой церковных колоколов зажгли Олимпийский огонь. Изначально «Пламя надежды» начало свой путь из греческих Афин 2 марта, а уже 9 марта эстафета олимпийского огня началась с австрийского города Брегенц (федеральная земля Форарльберг). В забеге участвовали 10 спортсменов — участников соревнований, а также 80 полицейских из 26 стран, они пронесли пламя по всей территории Австрии, всего через 50 городов. Организатором эстафеты выступил международный союз полицейских из более 40 стран мира, который поддерживает проведение Специальной олимпиады с 1981 года.

Мотивация и уважение

К публике с приветственной речью обратился президент Австрийской Республики Александер Ван дер Беллен. «В эти дни все лучи мира будут направлены на вас, все внимание мира будет приковано к вам, но и после этих Игр вы останетесь в лучах света. Я уверен, что многие жители планеты будут следить за этими соревнованиями, которые станут выражением уважения. Я объявлю зимние Специальные игры 2017 года открытыми», — сказал президент.

В заключение церемонии состоялось световое шоу и музыкальный концерт с участием Хелены Фишер и американского певца Джейсона Мраза. Как заявляют австрийские организаторы, цель Специальной олимпиады — формирование общественного сознания. Как для зрителей, так и для участников спортивных состязаний эти Игры за много лет уже стали грандиозным событием, а значит они будут посылать сильный сигнал будущим поколениям.

На протяжении всех Игр спортсменов будут сопровождать и неотъемлемые талисманы Специальной олимпиады 2017 года барсук Лара и олень Луис. К сожалению, не обошлось и без печальных новостей, из 107 заявленных стран только 105 делегаций добрались до Австрии, потому что спортсменам из Афганистана и Ганы не дали визы.

Первые медали россиян

14 марта в Австрию прибыла и сборная России, в состав команды вошли 119 человек из 22 регионов страны. Как рассказал ТАСС глава делегации Специальной олимпиады России Сергей Гутников, сборная России участвует во всех восьми официальных видах спорта, которые заявлены в программе Специальной олимпиады. Российские спортсмены, как показывают результаты прошлых подобных соревнований, сильны, главным образом, в таких дисциплинах, как флорбол, хоккей на полу, шорт-трек и фигурное катание. Многие спортсмены в российской команде участвовали в соревнованиях в Австрии еще в 1993 году, когда игры проходили в Зальцбурге и Шладминге.

В Рамзау-ам-Дахштайн в субботу наши спортсмены одержали первые победы. Алена Лисеенкова и Антон Шамшурин на дистанции 10 км по лыжным гонкам свободным стилем завоевали золотые медали, а Виктор Егоров — серебро. Церемония награждения пройдет 20 марта.

Виды спорта Специальной олимпиады

Всемирная зимняя Специальная олимпиада началась в Австрии 14 марта и продлится по 25 марта. Соревнования проходят в городах Шладминг, Рамзау-ам-Дахштайн и Грац (федеральная земля Штирия). В Специальной олимпиаде участвуют люди с нарушением интеллектуального развития.

Состязания проходят в восьми видах спорта: флорбол, хоккей на полу, фигурное катание, шорт-трек, горные лыжи, сноуборд, снегоступинг и лыжные гонки. В них принимают участие 2600 атлетов, 1100 тренеров из 105 стран вместо 107 заявленных. Поддерживают спортсменов 3000 волонтеров, следят за проведением Игр 800 журналистов со всего мира и порядка 1000 почетных гостей. Организаторы Игр заготовили 4650 комплектов наград.

Все соревнования Специальной олимпиады проходят в два этапа: предварительные соревнования стартовали 17 марта, а в последние дни будут проходить финальные состязания. Так, в Шладминге проходят соревнования по горным лыжам и сноуборду, в Рамзау-ам-Дахштайн — снегоступинг и лыжные гонки, остальные игровые виды спорта организованы в столице земли Штирия городе Грац, то есть флорбол, хоккей на полу, фигурное катание и шорт-трек.

Церемония закрытия Игр пройдет в Граце 25 марта. Ее главным гостем должен стать, пожалуй, самый известный уроженец Австрии современности Арнольд Шварценеггер, прибытия которого организаторы ожидают на одну из церемоний награждения спортсменов в ближайший четверг.