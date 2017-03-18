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https://sport.mail.ru/news/olympics/29126164/
18 марта 2017, 23:08 | Олимпизм | Советский спорт

Экономика спорта: сколько будут стоить билеты на Олимпиаду?

Задумываетесь, не поехать ли поболеть уже менее чем через год на Олимпиаду в Пченхчане? Пора уже не думать, а действовать: свободных мест в отелях Пхенчхана и ближайших городов практически не осталось. Дело в том, что практически все, что можно, уже выкуплено туристическими компаниями. Правда, авиаперевозчики еще не начали продажу билетов из России на даты Игр. Но «Советский спорт» считает, что самое время — присмотреться к ценам на билеты.

Надпись в честь XXIII зимних Олимпийских игр 2018 года на склоне холма в городе Каннын в Южной Корее. Увеличить
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© РИА "Новости"

Несмотря на то, что на официальном сайте оргкомитета сообщается, что до 23 апреля предварительный заказ билетов доступен только жителям Республики Коре, в России их продажей уже занимаются — те же компании, что были официальными поставщиками в категории «Услуги гостеприимства» во время Игр в Сочи.

По примерным оценкам, двухнедельное проживание в Пхенчхане, а также билеты на церемонии закрытия и открытия и несколько соревнований обойдутся примерно в 1,5 миллиона рублей за человека. За эти деньги вы не будете жить в доме Виктора Ана, более того, вас разместят даже не в пятизвездочном отеле, которые займут руководители МОК, главы делегаций, vip-персоны, спонсоры. Болельщики будут жить в трех- и четырехзвездочных отелях.

Стоимость билетов на официальном сайте Олимпиады в Корее указана в вонах. Для вашего удобства мы составили небольшую таблицу. Тут все в рублях — для простоты сравнения в Играми в Сочи-2014 (курс 1 вона = 0.051255 рублей). Легко убедиться, что во многих случаях самые дешевые билеты в Корее дороже, чем самые дешевые в Сочи. Вместе с тем самые дорогие билеты в Корее дешевле сочинских. Но это хорошо известная вещь: вилка цен между дешевыми и дорогими в России традиционно самая высокая.

Сразу оговорим, что не гарантируем того, что кому-то из вас достанутся билеты по минимальной цене в указанной вилке. Не исключено, что для России билеты на отдельные соревнования будут продаваться только высокой ценовой категории. Плюс — само собой — может возникать еще и наценка от посредников. Не все билеты россияне пока вообще могут купить: желающие забронировать заветные квитки на лыжное двоеборье, бобслей, скелетон и на финал мужского хоккея должны будут ждать.
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