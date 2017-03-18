Экономика спорта: сколько будут стоить билеты на Олимпиаду?
Задумываетесь, не поехать ли поболеть уже менее чем через год на Олимпиаду в Пченхчане? Пора уже не думать, а действовать: свободных мест в отелях Пхенчхана и ближайших городов практически не осталось. Дело в том, что практически все, что можно, уже выкуплено туристическими компаниями. Правда, авиаперевозчики еще не начали продажу билетов из России на даты Игр. Но «Советский спорт» считает, что самое время — присмотреться к ценам на билеты.
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Несмотря на то, что на официальном сайте оргкомитета сообщается, что до 23 апреля предварительный заказ билетов доступен только жителям Республики Коре, в России их продажей уже занимаются — те же компании, что были официальными поставщиками в категории «Услуги гостеприимства» во время Игр в Сочи.
По примерным оценкам, двухнедельное проживание в Пхенчхане, а также билеты на церемонии закрытия и открытия и несколько соревнований обойдутся примерно в 1,5 миллиона рублей за человека. За эти деньги вы не будете жить в доме Виктора Ана, более того, вас разместят даже не в пятизвездочном отеле, которые займут руководители МОК, главы делегаций,
Стоимость билетов на официальном сайте Олимпиады в Корее указана в вонах. Для вашего удобства мы составили небольшую таблицу. Тут все в рублях — для простоты сравнения в Играми в Сочи-2014 (курс 1 вона = 0.051255 рублей). Легко убедиться, что во многих случаях самые дешевые билеты в Корее дороже, чем самые дешевые в Сочи. Вместе с тем самые дорогие билеты в Корее дешевле сочинских. Но это хорошо известная вещь: вилка цен между дешевыми и дорогими в России традиционно самая высокая.
Сразу оговорим, что не гарантируем того, что
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