Экономика спорта: сколько будут стоить билеты на Олимпиаду?

Несмотря на то, что на официальном сайте оргкомитета сообщается, что до 23 апреля предварительный заказ билетов доступен только жителям Республики Коре, в России их продажей уже занимаются — те же компании, что были официальными поставщиками в категории «Услуги гостеприимства» во время Игр в Сочи.

По примерным оценкам, двухнедельное проживание в Пхенчхане, а также билеты на церемонии закрытия и открытия и несколько соревнований обойдутся примерно в 1,5 миллиона рублей за человека. За эти деньги вы не будете жить в доме Виктора Ана, более того, вас разместят даже не в пятизвездочном отеле, которые займут руководители МОК, главы делегаций, vip-персоны, спонсоры. Болельщики будут жить в трех- и четырехзвездочных отелях.

Стоимость билетов на официальном сайте Олимпиады в Корее указана в вонах. Для вашего удобства мы составили небольшую таблицу. Тут все в рублях — для простоты сравнения в Играми в Сочи-2014 (курс 1 вона = 0.051255 рублей). Легко убедиться, что во многих случаях самые дешевые билеты в Корее дороже, чем самые дешевые в Сочи. Вместе с тем самые дорогие билеты в Корее дешевле сочинских. Но это хорошо известная вещь: вилка цен между дешевыми и дорогими в России традиционно самая высокая.