WADA рассмотрит вопрос создания Независимой организации антидопингового тестирования
МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Рабочие группы Всемирного антидопингового агентства (WADA) рассмотрят вопрос создания Независимой организации антидопингового тестирования (ITA). Об этом ТАСС заявила координатор WADA по коммуникациям Мэгги Дюранд.
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В четверг Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о создании Независимой организации, которая будет заниматься вопросами
«Мы поручим рассмотреть вопрос создания ITA рабочим группам. При этом, отмечаем, что WADA прислушивается к олимпийцам и паралимпийцам, участникам олимпийского движения, спортсменам и федерациям», — сказала Дюранд.
ITA должна будет разработать индивидуальный план тестирования. Каждый спортсмен, который намерен принять участие в международных соревнованиях, должен будет сдать определенное количество
Национальные антидопинговые агентства будут ответственными за исполнение этих планов по запросу ITA. При этом они продолжают проводить свое тестирование, а WADA обеспечивает проведение тестов независимо от стран и национальных интересов.
Также отмечается, что в правление организации будут входить представители органов государственной власти, олимпийского движения, WADA и спортсмены. Совет ITA выполняет только надзорные функции, он не имеет права руководить антидопинговой программой.
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