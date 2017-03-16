Декларация о том, что WADA, его президент и вице-президент должны быть независимы от спортивных организаций и национальных интересов, была принята в четверг на исполкоме МОК.

«Считаю, что это правильный шаг, — заявил Свищев по телефону. — Уж коль они заявляют, что они независимы, и обвиняют Россию в политизированности спорта, то, конечно же, должны начать, в первую очередь, с себя. Начать чистку с себя! А занимая те или иные посты в других организациях, которые либо косвенно, либо прямо зависят от WADA, они могут принимать решения необъективные. Так что это совершенно правильное решение МОК».

Также МОК объявил о создании Независимой организации допинг-тестирования (ITA).

«Согласен с данным решением, потому что нельзя полностью доверяться безальтернативным решениям чиновников из WADA, — отметил собеседник агентства. — Должна быть какая-то у спортсменов возможность оспаривать ошибки или предвзятость. У спортсменов должна быть организация, которая не зависит от WADA. И у МОК должна быть организация такая для особых решений».

Президент Международной федерации лыжного спорта (FIS) Джанфранко Каспер в четверг в рамках встречи МОК в Пхенчхане заявил, что все «чистые» спортсмены должны участвовать в соревнованиях, наказывать невиновных людей нельзя. По его словам, Гитлер делал так, обвиняя всех евреев и убивая их. Позже Каспер принес извинения за неуместное сравнение.

«Когда дело касается престижа нашей страны, любые жесткие высказывания приемлемы, но в рамках разумного, — прокомментировал заявление Каспера Свищев. — Что касается данной ситуации и причины, я приветствую высказывания Каспера, мы знаем его как большого знатока России, я с ним работаю с начала 2000-х годов, он многое сделал для того, чтобы российский спорт продвигался, сколько соревнований привел в Россию. Конечно, надо отдать ему должное. И то решение, что FIS будет персонально к каждому спортсмену подходить, надо только приветствовать».

«Презумпция невиновности действует, и правильно он сказал, что нельзя смотреть на цвет паспорта и на язык, на котором там написано. Это очень позитивная новость для России. Не могу оценивать правоту высказывания в плане сравнения (с Гитлером), но суть и направление я поддерживаю всеми руками и ногами. То, что столь весомый спортивный функционер, член исполкома МОК и вообще большой авторитет в спорте сделал такое заявление — это хорошая новость», — добавил депутат Госдумы.