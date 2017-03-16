Макларен снял обвинения в участии властей РФ в создании допинговой системы
Москва. 16 марта. INTERFAX.RU — Руководитель независимой общественной антидопинговой комиссии Виталий Смирнов заявил, что автор доклада комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Ричард Макларен признал наличие ошибок в своих выводах о ситуации с допингом в российском спорте.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Я, как вы знаете, провел с ним продолжительную встречу, три часа, по его инициативе, она была в Цюрихе, где он признался в том, что снимает обвинения в государственном участии (в создании системы поощрения допинга в российском спорте — ИФ). Он сам признает, что в его докладе были
«Когда возник вопрос о том, чтобы признать доклад Макларена, ситуация возникла такая — не все сходится в этом докладе», — добавил он.
Доклад Макларена
Доклад Ричарда Макларена состоял из двух частей, первая из которых была представлена в июле 2016 года, вторая — в декабре того же года. Глава комиссии ВАДА утверждает, что власти РФ, в частности Минспорт, покрывали применение допинга российскими спортсменами. По его версии, более 1 тыс. российских атлетов в почти 30 видах олимпийского и паралимпийского спорта воспользовались российской допинговой госпрограммой.
В свою очередь Минспорт РФ заявил об отсутствии госпрограмм поддержки допинга в спорте.
Тем не менее, на основе утверждения Макларена некоторые российский спортсмены были отстранены от соревнований. Скандальный доклад также повлиял на проведение соревнований в РФ: в частности, мировое первенство по бобслею и скелетону было перенесено из Сочи, появились сообщения о возможной отмене биатлонного чемпионата мира-2021 в Тюмени.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter