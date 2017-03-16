МОК объявил об учреждении Независимой организации допинг-тестирования
МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) учредил Независимую организацию, которая будет заниматься вопросами
допинг-тестирования (ITA). Об этом сообщается в пресс-релизе МОК.
Данное решение было принято в ходе заседания исполкома организации в южнокорейском Пхенчхане. Отмечается, что ITA должна будет разработать индивидуальный план тестирования. Каждый спортсмен, который намерен принять участие в международных соревнованиях, должен будет сдать определенное количество
Также отмечается, что в правление организации будут входить представители органов государственной власти, олимпийского движения, Всемирного антидопингового агентства (WADA) и спортсмены.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter