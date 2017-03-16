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https://sport.mail.ru/news/olympics/29098432/
16 марта 2017, 13:37 | Олимпизм | ТАСС

МОК объявил об учреждении Независимой организации допинг-тестирования

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) учредил Независимую организацию, которая будет заниматься вопросами допинг-тестирования (ITA). Об этом сообщается в пресс-релизе МОК.

Данное решение было принято в ходе заседания исполкома организации в южнокорейском Пхенчхане. Отмечается, что ITA должна будет разработать индивидуальный план тестирования. Каждый спортсмен, который намерен принять участие в международных соревнованиях, должен будет сдать определенное количество допинг-тестов, исходя из планов, количество тестов для каждого спортсмена должно быть «прозрачным».

Также отмечается, что в правление организации будут входить представители органов государственной власти, олимпийского движения, Всемирного антидопингового агентства (WADA) и спортсмены.
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