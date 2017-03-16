МОК объявил об учреждении Независимой организации допинг-тестирования

Данное решение было принято в ходе заседания исполкома организации в южнокорейском Пхенчхане. Отмечается, что ITA должна будет разработать индивидуальный план тестирования. Каждый спортсмен, который намерен принять участие в международных соревнованиях, должен будет сдать определенное количество допинг-тестов, исходя из планов, количество тестов для каждого спортсмена должно быть «прозрачным».

Также отмечается, что в правление организации будут входить представители органов государственной власти, олимпийского движения, Всемирного антидопингового агентства (WADA) и спортсмены.